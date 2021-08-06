تنسيق البليزر الضخم للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 أغسطس 2021 07:48 مساءً - معطف البليزر يُعَدُّ خياراً مناسباً لمختلف النساء؛ لكونه قطعة رسمية أساسية في خزانة كل فتاة، وفي الفترة الأخيرة أصبح يتوافر بمختلف الألوان والموديلات ليواكب صيحات الموضة ويصبح الخيار الأول للفاشينيتسا المحجبات، لذا نرصد لكُنَّ أفكاراً متنوعة لتنسيق البليزر الضخم؛ لمنحك أسلوباً مختلفاً وعصرياً.



تنسيقات البليزر المواكبة للموضة من عايشة العقيل

عايشة العقيل بالبليزر ذو الاكمام المنفوخة -الصورة من حسابها على الانستغرام





عايشة العقيل، مؤثرة كويتية في مجال الأزياء والموضة، تحرص على تنسيق أزيائها بمواكبة خطوط الموضة بأسلوب مختلف ومحتشم، ليتناسب مع حجابها وحشمتها، وفي أحدث إطلالاتها اعتمدت صيحة البليزر الضخم لأناقة لافتة وعصرية؛ حيث تأنقت ببليزر وبنطلون واسع أخضر مع حجاب أبيض واكسسوارات من الجلد باللون الفوشيا لأناقة عصرية، وفي اللوك الثاني نسقت بليزر زهرياً مع بنطلون بكاروهات اللونين الزهري والأبيض، وأكملت اللوك باكسسوارات اللون الأبيض لأناقة أنثوية ناعمة، كما اختارت بليزر بأكتاف منفوخة وبنطلوناً بقَصَّة مستقيمة مصممين باللون الأزرق من قماش الكاروهات، وأكملت مظهرها باكسسوارات اللون الأزرق لأناقة ناعمة.

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علا قشطة بالبليزر الواسع

علا قشطة باطلالة عصرية -الصورة من حسابها على الانستغرام



تعتمد مدونة الموضة والأزياء الفلسطينية، علا قشطة، على تنسيق أزيائها بأسلوب محتشم وباختيارات دقيقة لأسلوب مميز، ومن أبرز الإطلالات ارتدَتْ بليزر فوشيا وتيشيرت أبيض مع بنطلون من الجينز الأزرق واكسسوارات حيادية الألوان، وظهرت ببليزر باللون الأخضر الفسفوري مع تيشيرت أبيض وبنطلون من الجينز الأزرق، وأكملت اللوك باكسسوارات حيادية الألوان لأناقة ناعمة، وأطلت في اللوك الثالث ببليزر برتقالي مع بنطلون واسع من الجينز وتيشيرت واكسسوارات ناعمة باللون الأبيض، كما تزينت ببليزر بنفسجي بتصميم ضخم مع بنطلون واسع باللون البنفسجي الفاتح.

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نعيمة بيجوم بإطلالات محتشمة بالبليزر

تنسيق عملي حيادي الالوان من نعيمة بيجوم -الصورة من حسابها على الانستغرام





نعيمة بيجوم، مصممة أسلوب حياة وموضة تحرص على اهتمامها الدقيق بتفاصيل الأزياء وأسلوبها؛ لمنحها أناقة لافتة من بين المحجبات، ومن أبرز التنسيقات تألقت ببليزر عملي باللون البيج مع بنطلون واسع باللون البيج وبلوزة بيضاء مع اكسسوارات اللون الأسود، ونسقت بليزر بنياً واسعاً مع بنطلون بقَصَّة مستقيمة باللون البيج واكسسوارات اللون الأسود، وفي إطلالة حيادية كاجوال اختارت تيشيرت أبيض وبليزر رمادياً ضخماً مع بنطلون من الجينز الأزرق واكسسوارات اللون الأسود لمظهر بسيط وعصري، وأطلت ببليزر بكاروهات حيادية الألوان مع بلوزة بيضاء بقَصَّة ناعمة وبنطلون أسود بفتحات جانبية، مع اكسسوارات اللون الأسود.

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