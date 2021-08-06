زبدة المورو مورو أفضل مرطب طبيعي لبشرة الوجه والجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 أغسطس 2021 07:48 مساءً - عادة ما تحظى الزيوت الطبيعية وزبدة الكاكاو وجل الألوفيرا بالاهتمام الأكبر عندما يتعلق الأمر بترطيب البشرة. ولكن، إذا ألقيت نظرة الى بعض كريمات ترطيب البشرة الأعلى تصنيفاً في الأسواق، فستلاحظين أن زبدة المورو مورو هي أحد المكونات الموجودة في تركيبتها. انطلاقاً من ذلك، سنعرفك بشكل أوسع الى زبدة المورو مورو وفوائدها في ترطيب بشرة الوجه والجسم معاً.

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ما هي زبدة المورو مورو

تشتق زبدة المورو مورو من جوز المورو مورو، الذي تنتجه شجرة نخيل توجد في منطقة الأمازون. وهي غنية بالأحماض الدهنية التي تساعد في دعم حاجز الجلد الطبيعي ومنع فقدان الرطوبة داخله، وحبس الرطوبة في البشرة، بما فيها حمض اللوريك وحمض الميريستيك.



فوائد زبدة المورو مورو للبشرة

زبدة المورو مورو لترطيب البشرة

بعكس أنواع الزبدة والزيوت المستخدمة في مجال العناية بالبشرة، لا تعمل زبدة المورو مورو الى سد المسامات على الإطلاق، مما يجعلها مرطباً رائعاً لجميع أنواع البشرة، وخصوصاً البشرة الجافة والحساسة والعادية، حيث تعمل على ترطيبها بشكل مناسب من دون أن تسبب لها أي احمرار أو بثور أو آثار جانبية أخرى. وبفضل طبيعتها المضادة للالتهابات، تعد زيدة المورو مورو مفيدة للغاية في علاج الأكزيما والمساعدة في إصلاح حاجز البشرة.



كيفية استخدامها

زبدة المورو مورو تحفظ الرطوبة داخل الجلد

نظراً الى أن زبدة المورو مورو تستخدم لترطيب البشرة بالتحديد، فيجب التأكد من أنك تقومين بتطبيقها بالشكل الصحيح للحصول على النتائج المطلوبة. وفي هذا الإطار، يجب استخدام زبدة المورو مورو بعد الانتهاء من الاستحمام مباشرة وتجفيف الجلد بلطف، نظراً الى أنها تساعد في حبس الرطوبة داخل البشرة. كذلك، بإمكانك استخدام الكريمات المرطبة التي تحتوي في تركيبتها على زبدة المورو مورو.



أفضل كريمات الترطيب التي تحتوي على زبدة المورو مورو



Crabtree & Evelyn Velvet Body Melt من إيفلين روز

Crabtree & Evelyn Velvet Body Melt



يتحول هذا المستحضر عند تطبيقه على بشرة الجسم، الى كريم ناعم جداً يذوب في البشرة عند تدليكه بأطراف الأصابع. ويتميز بتركيبته المشبعة بزبدة المورو مورو المرطبة للبشرة، ورائحة الليمون الإيطالي المنعشة ونجيل الهند ذي الرائحة العطرة.



Colleen Rothschild Honey Vanilla Body Butter من كولين روتشيلد

Colleen Rothschild Honey Vanilla Body Butter



هذا الكريم مصنوع من زبدة المورو مورو فائقة الترطيب، التي تعمل على ترطيب البشرة في الأعماق، فتجعلها ناعمة كالحرير. إضافة الى ذلك، هو يمنح الجسم رائحة آسرة.



Glossier Priming Moisturizer Rich من غلوسيه

Glossier Priming Moisturizer Rich



تمت صياغة كريم الترطيب هذا من غلوسييه لإضفاء ترطيب مثالي وإشراقة وتوهجاً على بشرة الوجه. وهو يعد بمثابة أساس مثالي للمكياج.

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