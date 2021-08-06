كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 أغسطس 2021 07:48 مساءً - صبغات شعر بتدرجات الأومبري العسلي، تعدُ من أبرز صيحات موضة الشعر لصيف 2021 التي تستحق التجربة! كوني السبّاقة واعتمديها لإطلالة عصرية غير تقليدية. وحتماً ستخطفين الأنظار.



صبغات شعر بتدرجات الأومبري العسلي

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جمعنا لك "الخليج 365" مجموعة متنوعة من صبغات الشعر مع التدرجات الأومبري العسلي، لتستوحي منها ما يعبّر عن شخصيتك:



صبغات شعر الأشقر المتوسط مع تدرجات الأومبري العسلي

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إذا كنت غير مستعدة للالتزام بلون الأشقر المتوسط ، ففكري في إضافة بعض الأبعاد إلى بشرتك باستخدام تدرجات الأومبري العسلي التي تُعد من أفضل الظلال لمنح الشعر الحيوية والجمال ولمنحك ستايلاً أنثوياً وجذاباً. لعلّ أكثر ما يميز هذا المزيج هو أنّه يليق بجميع ألوان البشرة، سواء كانت بيضاء، قمحاوية أو سمراء.



صبغات شعر البني الكاراميل مع تدرجات الأومبري العسلي

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لا تتردّدي في جعل لونك الأساسي يتحول تدريجياً إلى نهايات أشقر عسلي إذا كنت ترغبين في إحداث تغيير على إطلالتك. واكبي الموضة واعتمدي هذا اللوك الذي سيمنح بشرتك رونقاً خاصاً ويُضفي لمسة مُشرقة إلى إطلالتك.

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صبغات شعر البني الشوكولاته الفاتح مع تدرجات الأومبري العسلي

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عندما تتناغم خصلات الأومبري العسلي مع لون شعرك الأساسي، فالنتيجة ستكون مذهلة بشكل خاص لأولئك الذين لديهم ألوان زيتونية وبشرة عميقة. ويعتمد على البدء بالدرجة الداكنة بأعلى الرأس حتى اللون الفاتح عند أطراف الشعر. يُعتبر من أحدث صيحات الموضة في عالم ألوان صبغات الشعر لصيف 2021، وميزة هذا اللون أنه يساعدك على تفتيح لون بشرتك وإضفاء الرونق والنضارة لها، ومن الألوان الجريئة لإطلالة عصرية مفعمة بالجمال والجاذبية والأنوثة.



صبغات شعر البني الكستنائي مع تدرجات الأومبري العسلي

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إذا كنت ترغبين في التمسك بالكلاسيكيات، فإن هذا اللون هو الخيار الأمثل لك. تدرجات الأومبري العسلي ستضيف الدفء إلى مظهرك العام. وسيكون هذا اللوك رائعاً على ذوي البشرة الفاتحة والمتوسطة. ويُعتبر هذا المزيج من أحدث صيحات الموضة في عالم صبغات الشعر، وخيارك الأمثل لإبراز جمال لون بشرتك.

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أخطاء تضرّ بالشعر تجنبيها!

التعرّض المفرط للحرارة بجميع أنواعها، بخاصة الاالسشوار المتكرّر يُسبّب في إتلاف الشعر وبهتان لون الصبغة في وقت قصير .

استخدام شامبو غير مخصص للشعر المصبوغ.

صبغ الشعر تكراراً أو عدم الانتظار لمدة 3 أسابيع لصبغه مجدداً.

استعمال منتجات صبغات الشعر غير الموثوقة.

سحب لون الشعر(تفتيح لون الشعر) باستمرار.

تطبيق صبغات شعر تحتوي على مواد كيماوية.

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