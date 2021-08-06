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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 أغسطس 2021 07:48 مساءً - مع قدوم ليلة العمر تحرص العروس على الظهور في أجمل إطلالة لتخطف الأنظار بجمالها في الزفاف، ولتكتمل إطلالتها تلجأ إلى اعتماد أجمل أساليب المكياج العصرية والتي تلائم فستان الزفاف لتتمتع بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار، إذا كان زفافك قريباً يمكنك تطبيق مكياج عروس يناسب شخصيتك ليبرز جمال ملامحك بشكل مميز، اكتشفي مكياج عرسك حسب شهر ميلادك لتقومي بتطبيقه في ليلة الزفاف..
- يناير
اعتمدي مكياج ناعم ليبرز جمال ملامحك ويمكنك تطبيق ظلال العيون بالألوان الداكنة، لتظهر جمال عينيك ولتكتمل إطلالتك الساحرة.
- فبراير
يمكنك تطبيق المكياج بتدرجات اللون الوردي الناعمة لتناسب إطلالتك الرقيقة في ليلة الزفاف، ويمكنك تكثيف الرموش باستخدام الماسكرا لتبرز جمال عينيك.
- مارس
طبقي ملمع الشفاه والبلاشر باللون المشمشي ليناسب إطلالتك الصيفية الرقيقة في ليلة زفافك.
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- إبريل
يمكنك اعتماد المكياج بالألوان الترابية لإطلالة ساحرة في ليلة الزفاف، حيث ستبرز الظلال الدخانية عينيك بشكل رائع، وسيضفي أحمر الشفاه اللامع لمسات أنثوية على إطلالتك.
- مايو
سيناسب أحمر الشفاه باللون الأحمر شخصيتك المستقلة والجريئة في إطلالة الزفاف، كما يمكنك تطبيق ظلال العيون اللامعة لتتمتعي بإطلالة مفعمة بالأنوثة والجاذبية.
- يونيو
اعتمدي مكياج ناعم بالألوان الترابية لإطلالة راقية في ليلة الزفاف، ولا تتخلي عن تطبيق الأيلاينرالأسود لتبرزي جمال عينيك بشكل مميز.
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- يوليو
لأنك من محبات الإطلالات الكلاسيكية، جربي اعتماد هذه الإطلالة الساحرة في الزفاف، فيمكنك التألق بأحمر الشفاه الجريء والذي يتناغم بشكل رائع مع ظلال العيون الفضية البراقة.
- أغسطس
أظهري جمالك الطبيعي من خلال تطبيق القليل من المكياج، فيمكنك اعتماد إطلالة بسيطة من خلال تطبيق أحمر الشفاه المفضل لك بشكل ناعم، واجعلي بشرتك متوهجة من خلال استخدام البلاشر الوردي.
- سبتمبر
يمكنك اعتماد هذه الإطلالة الرائعة في ليلة الزفاف، حيث ستضفي ظلال العيون الذهبية المتلألئة جاذبية من نوع خاص على إطلالتك، ولا تنسي تطبيق الرموش الصناعية الكثيفة لتكتمل إطلالتك المميزة.
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- أكتوبر
لا تترددي في اعتماد تلك الإطلالة الحيوية والمفعمة بالجاذبية في ليلة الزفاف، فيمكنك تطبيق ظلال العيون بتدرجات اللون الأزرق لتتمتعي بإطلالة جريئة وجذابة.
- نوفمبر
لتحصلي على إطلالة كالأميرات في ليلة الزفاف، اعتمدي هذه الإطلالة من خلال تطبيق أحمر الشفاه باللون الزهري المشرق لتضفي لمسات أنثوية على إطلالتك.
- ديسمبر
يمكنك استخدام ملمع الشفاه لإطلالة أنثوية جذابة في الزفاف، حيث سيعمل ملمع الشفاه على تكبير شفتيك وإضفاء لمسات أنثوية ساحرة على إطلالتك.
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