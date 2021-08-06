ميار الشريف.. من هي اللاعبة المصرية التي تحقق نجاحا بعيد عن أولمبياد طوكيو؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعيدا عن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، تحقق ميار شريف، لاعبة التنس المصرية نجاحا رياضيا، حيث فازت في ربع نهائي دورة كلوج الرومانية الدولية، إحدى دورات رابطة اللاعبات المحترفات في التنس، فقد فازت ميار الشريف على السلوفاكية كريتستينا كوكوفا، بنتيجة مجموعتين دون مقابل، حيث أنهت المجموعة الأولى بنتيجة 6-3، وفي المجموعة الثانية اكتسحت منافستها بنتيجة 6-1، وفيما يلي أبرز المعلومات عن ميار الشريف.

معلومات عن ميار الشريف

تعتبر ميار الشريف أول لاعبة مصرية في التاريخ تفوز بمباراة في أي بطولة من بطولات التنس الكبرى.

تحطم ميار شريف أرقاما قياسية، فأصبحت أيقونة للتنس المصري.

شاركت ميار شريف في آخر نسختين من بطولة براج المفتوحة بالتشيك.

حققت الميدالية الذهبية بمنافسات دورة الألعاب الإفريقية، التى أقيمت بالمغرب نوفمبر الماضى، بعد التغلب على لاعبة جنوب إفريقيا ستورم سيمونز بنتيجة 2/0.

أُطلق عليها لقب فتاة مصر الذهبية.

أشاد بها المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، خلال العام الماضي، بعد تأهلها للدور الرئيسي من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة التنس «رولان جاروس»، إحدى أكبر البطولات العالمية للتنس.

مثلها الأعلى اللاعبة البلجيكية، كيم ليو كلايسترز، فهي لاعبة متميزة.

ميار شريف أصبحت المصنفة الأولي عالميا لمدة 20 أسبوعا.

وفازت البطلة المصرية بعدد من البطولات الكبرى منها بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 3 مرات.

كما فازت ميار شريف ببطولة أستراليا المفتوحة، وحققت ما يقرب من 41 لقبا في مسيرتها.