كابلز نجوم الفن يخطفون الأنظار بإطلالاتهم في زفاف ابنة شقيقة جمال العدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

شهد حفل زفاف ابنة شقيقة المنتج محمد العدل والسيناريست جمال العدل، الذي أقيم مساء الخميس، ضور ملفت للأنظار لـ"الكابلز" من نجمات ونجوم الوسط الفني، إذ حرص أغلب النجوم على الحضور برفقة زوجاتهم، سواء من الوسط الفني أو خارج الوسط.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز الكابلز من الفنانين الذين حضروا حفل الزفاف وخطفوا الأنظار أثناء حضورهم.

- أحمد فهمي وهنا الزاهد

ظهر الفنان أحمد فهمي برفقة زوجته الفنانة هنا الزاهد، مرتديًا قميصًا وبنطالون اللون الأسود، كما استعرضت هنا الزاهد أناقتها، وظهرت بفستان قصير باللون الأخضر، بتوقيع مصمم الأزياء الشهير سامو هجرس، واعتمد فستانها على قصة الحمالات، واكستنشن طويل من الجنب.

وزاد من جمال إطلالة هنا الزاهد اعتمادها على مكياج ناسب ملامحها بالألوان النيود وشعر ويفي طويل.

- أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

خطف أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا الأنظار أثناء حضورهم حفل الزفاف، وظهر أحمد مرتديًا بدلة سوداء وقميص أبيض مفتوح على الصدر، مضيفًا لمسة بوضع منديل بالجيب على الصدر يحمل نفس لون فستان زوجته.

وأدهشت هنادي مهنا الحضور بنحافتها في أول مناسبة تظهر فيها النجمة الشابة بعد فقدانها للوزن، ولفتت الأنظار بإطلالة ناعمة، حيث اعتمدت على فستان بلون البيبي بلو، بتصميم ناعم ناسب طبيعة جسمها، وقصة الأوف شولدر، ممسكة بيدها حقيبة يد من اللون الفضي، مضيفة للإطلالة القليل من الإكسسوارات.

وزاد من جمال إطلالتها تطبيقها لمكياج ترابي ساحر منحها لمسات جذابة، مع تسريحة الشعر الانسابي على الظهر.

- عبير صبري وزوجها

وظهرت الفنانة عبير صبري برفقة زوجها، حيث خطفت الأنظار بإطلالتها الأنثوية، حيث ظهرت مرتدية فستانًا ضيق منقوش، يبرز قوامها الممشوق، بقصة مفتوحة على الصدر، معتمدة تسريحة الشعر الانسيابي.

وأضفت عبير صبري لإطلالتها أناقة باستخدام القليل من الإكسسوارات، وحقيبة يد صغيرة من اللون الفضي، كما أبرزت جمال وجهها بلمسات رقيقة من المكياج.