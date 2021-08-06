كواليس رقص زينة مع إدوارد في الساحل الشمالي: حلوين أوي (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة زينة، متابعي حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو لها، وهي ترقص مع الفنان إدوارد، وسط تفاعل كبير في التعليقات على الفيديو.

وظهرت «زينة» وهي ترقص مع إدوارد، في كواليس حفله الذي نظمه مع فرقته «جيبسي» في الساحل الشمالي، وعلقت على الفيديو: «عمل النهاردة حفلة عظيمة».

وتفاعل معها متابعيها في التعليقات على الفيديو: «تجنني حبيبتي»، «حلوين أوي»، «إدوارد دايمًا مجمع الحبايب»، «افرحي واتبسطي»، «يا محظوظ يا إدوارد».

آخر لقاء للفنانة زينة

كانت الفنانة زينة، قد كشفت خلال آخر حوار لها ببرنامج «ET بالعربي»، أسباب عدم زواجها حتى الآن، بعد أزمتها مع الفنان أحمد عز، إذ وصفت نفسها بأنها سعيدة وراضية، قائلة: «في بنات أحلى مني بكتير من حيث الجمال ولحد دلوقتي لسة متجوزوش، وأنا على الأقل جربت حظي مرة».

وأضافت زينة: «أنا سعيدة وراضية جدًا، وواخدة نصيبي 24 قيراط، وكل حاجة كويسة، ما دام الصحة والستر موجودين خلاص»، متابعة: «ممكن أكون اتعرضت لمواقف مفيهاش حظ بالنسبالي، ومواقف تانية مختلفة أدتني أحسن حاجة في حياتي، فخلاص الوحش راح وفضلنا الحلو».