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الامارات | متى أصيبت دلال عبدالعزيز بـ"كورونا" وهل علمت بوفاة سمير غانم؟

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متابعة الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن متى أصيبت دلال عبدالعزيز بـ"" وهل علمت بوفاة سمير غانم؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الفنان عمرو سعد، أنه تحدث مع الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز أثناء تواجدها بالمستشفى.

وأكد "سعد" في لقاء تلفزيوني أنها لا تعرف بوفاة زوجها الفنان سمير غانم: "هي متعرفش موضوع أستاذ سمير الله يرحمه، ولما كلمتني كانت بتتكلم بصعوبة جدا وكانت بتنهج جامد، لكن على الأقل حسيت إنها ابتدت تتحسن نوعا ما".

ونفى عمرو سعد أن يكون فريق العمل قد لجأ لتقليص دورها وختمه بوفاتها ضمن أحداث مسلسل "ملوك الجدعنة"، مؤكدا أنها قامت بعمل مشاهدها بالكامل، وكانت تود العودة لمصر بشكل سريع.

كما نفى "عمرو" أن تكون الفنانة الكبيرة قد أصيبت بفيروس كورونا أثناء التصوير، متابعا: "في ظني أنها أصيبت بالفيروس عقب عودتها لمصر".

وأضاف: "هي كانت عايزة تسافر بسرعة، حتى أنا كنت بهزر معاها وقلتلها المخرج أحمد خالد موسى هيزودلك 4 مشاهد، لكنها كانت مستعجلة على السفر وكان واحشها ولادها وأستاذ سمير الله يرحمه".

وكشف أنها كانت مترددة في قبول الدور لأنها كانت تخشى أن تصاب بالكورونا، أو تنقل الفيروس لزوجها خاصة أن ظروفه الصحية وقتها لم تكن جيدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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