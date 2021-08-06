عودة عمرو دياب ودينا الشربيني.. صور ومواقف أثارت الجدل و«كله طلع على فاشوش»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغم انفصالهما عاطفيًا على مدار عدة أشهر، إلا أن الجمهور ما زال يترقب كل جديد عن الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، إذ تلاحقهما شائعات من وقت لآخر، بشأن عودة علاقاتهما العاطفية كما كانت، وكالعادة يكون الصمت هو رد فعل الطرفين.

آخر المواقف التي أثارت الجدل حول احتمالية عودة عمرو دياب ودينا الشربيني مجددا، كانت تداول صورة جمعتهما معا، ظن البعض أنها حديثة، بل واعتبروها أنها إشارة إلى عودة المياه لمجاريها، لكن الحقيقة ترجع إلى استخدام تطبيق «yela»، للترويج عن انطلاقه من المملكة العربية السعودية، خلال الأيام الماضية، من خلال نشر صورة تجمع كل الفنانين المصريين المشاركين في التطبيق.

و«يالا»، تطبيق عالمي يهدف إلى تواصل الفنانين مع جمهورهم، من خلال إنشاء فيديوهات تهئنة ورد على المناسبات بصورة الفنانين، نظير مبلغ مالي يدفعه المشترك.

ولم تكن الصورة، أول واقعة تثير الجدل بشأن عودة العلاقة بين الهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، اللذان لفتا الأنظار خلال قصة حبهما، بالعديد من المشاهد الرومانسية والعاطفية بينهما، ويرصد «هن» في التقرير التالي أبرز المواقف والصور التي وضعتهما في مرمى الشائعات وكانت النهاية «على فاشوش».

حفل رأس السنة

خلال احتفالات رأس السنة الجارية 2021، تواجد الفنان عمرو دياب في مدينة دبي، لإحياء إحدى حفلاته الغنائية، والاستمتاع بإلإجازة في المدينة السياحية، في الوقت ذاته أيضًا تواجدت الفنانة دينا الشربيني، للاحتفال برأس السنة.

وقتها انطلقت العديد من الشائعات، أن إمارة دبي هي نقطة عودتهما من جديد، لكن الموقف لم يتعد كون تواجدهما في المدينة ذاتها مجرد صدفة، ولم يلتقيا أو يجتمعان في مكان واحد، بحسب مصادر.

تفاعلها مع نور

من المواقف التي أثارت الجدل، تعليق الفنانة دينا الشربيني، المستمر لابنة الفنان عمرو دياب «نور»، إذ يتمتعان بالعلاقة الطيبة حتى بعد انفصالها عن والدها، ففي إحدى المرات شاركت دينا، متابعيها على «إنستجرام»، مقطع فيديو من الحملة الدعائية لإحدى شركات الاتصالات، وتفاعل معها متابعوها في التعليقات، لكن جاء أبرزها هو تفاعل نور ابنة الفنان عمرو دياب.

وعلقت «نور» للفنانة دينا الشربيني، بوضع «إيموشن» يعبر عن الإعجاب بها، التعليق الذي تفاعل معه المتابعين بالتعليقات حول عودة العلاقة بين الهضبة و«الشربيني»، فكانت من ضمن التعليقات: «فرحيني وقولي إن بابا لسة معها؟»، «هما رجعوا لبعض مش كده».