صيدلانية ومخطوبة.. 8 معلومات عن جيانا فاروق بطلة الكاراتيه: ضمنت ميدالية في أولمبياد 2020

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ضمنت اللاعبة جيانا فاروق، تحقيق ميدالية لمصر، في منافسات الكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020، بعدما تأهلت للدور قبل النهائى لمنافسات فردى السيدات وزن 61 كجم، عقب الفوز على لاعبة المغرب ابتسام سادينى بنتيجة 5-0 فى ثالث مباريات المجموعة الثانية، مسجلة الفوز الثالث لها خلال المنافسات.

وحققت جيانا فاروق، الفوز فى أول مباراة بالأولمبياد، على لاعبة بيرو، وانتصرت في المباراة الثانية على لاعبة أوكرانيا، لتضمن الحصول على ميدالية تاريخية في الكاراتيه، إذ ستنافس فى قبل النهائى من أجل الوصول للمباراة النهائية، علما بأن الخاسر في قبل النهائي يحصل على الميدالية البرونزية بدون خوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

معلومات عن جيانا فاروق

- من مواليد 1994، أي تبلغ من العمر 27 عاما.

- خريجة كلية صيدلة القاهرة.

- أول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تتأهل إلى الأولمبياد في الكاراتيه.

- بطلة عالمية في الكاراتيه، وتلعب في النادي الأهلي.

- احتفلت جيانا فاروق بخطبتها في يوليو 2020، على مدرس مساعد في كلية الهندسة.

- جيانا فاروق مثلت مصر في دورة الألعاب الأفريقية 2019، التي أقيمت في المغرب، وفازت بميدالية برونزية، وزن 61 كجم كوميتيه للسيدات.

- حصلت على العديد من الميداليات والمراكز الدولية والمحلية، فقد فازت بالمركز الأول في بطولة هراديك كرالوف 2009، منافسات 14-15 عامًا، حر، عن فئة الشباب، وحصلت على المركز الأول لعدة سنوات في مجال الشباب.

- أما على مستوى الكبار، فحصلت جيانا فاروق على كثير من الألقاب والبطولات، سواء على مستوى بطولات العالم أو إفريقيا، أو ألعاب البحر الأبيض المتوسط، أو ألعاب التضامن الإسلامي.

ويتبقى لجيانا فاروق مباراة أخيرة أمام لاعبة صربيا جوفانا بريكوفيش، لتحديد صدارة المجموعة بعد ضمان جيانا التأهل لقبل النهائى.