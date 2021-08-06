غنت لها يسرا «جت الحرارة».. من هي إسراء العدل صاحبة الزفاف الصاخب؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتلفت المنتجة إسراء العدل، بحفل زفافها، أمس، في أحد فنادق القاهرة الكبرى، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، وشهد الحفل فقرات مختلفة ومشاهد مميزة، وسط غناء ورقص عدد من الفنانين والفنانات، ليصبح حفل زفاف إسراء العدل حديث «السوشيال ميديا».

وتألقت العروس إسراء العدل، بارتدائها فستان زفاف من قماش الجبير والدانتيل، بأكمام من الشيفون، وطرحة زفاف طويلة، ولفتت بعض المشاهد في حفل الزفاف، الأنظاربقوة، منها ظهور الفنانة هنادي مهنا، بعد فقدان وزنها، وأيضًا غناء الفنانة يسرا «جت الحرارة» من فيلم «دانتيلا»، التي أشعلت البهجة بين الحضور والعروس.

ويرصد «هن» في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن المنتجة إسراء العدل، التي تصدر حفل زفافها مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.

معلومات عن إسراء العدل

- اسمها إسراء طاهر، لكن اسم شهرتها إسراء العدل.

- ابنة شقيقة الكاتب مدحت العدل، والمنتجين جمال العدل ومحمد العدل ورمزي العدل والفنان الراحل سامي العدل.

- تعمل مع أخوالها في شركة الإنتاج «العدل جروب»، لذلك حملت اسم «إسراء العدل».

- تعمل منتج منفذ، ولها عدد من الأعمال منها «خيانة عهد» و«بـ100 وش».

- حصلت على جائزة أفضل منتج تنفيذي في مهرجان نجم العرب 2020، عن مسلسلي «خيانة عهد» و«بـ100 وش».

- عقد قرانها في سبتمبر 2020، وأطلت وقتها بإطلالة بسيطة، إذ ارتدت بدلة من اللون الأبيض، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، وكان عقد القران في الساحل الشمالي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.