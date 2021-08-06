الامارات | خبير أمن سيبراني: إحذفوا الـ «ماسنجر» عن هواتفكم فوراً

شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمن سيبراني: إحذفوا الـ «ماسنجر» عن هواتفكم فوراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر خبير الأمن السيبراني زاك دوفمان مستخدمي تطبيق «Facebook Messenger» «ماسنجر»، من خطورته، مطالباً إياهم بحذفه فوراً عن هواتف أندرويد وأيفون بشكل عاجل تجنبا لوقوع أضرار كبيرة على مليارات المستخدمين حول العالم.

وشرح «زاك» أن «Facebook Messenger» لم يُحدث أمنيا حتى الآن ما شكل تهديدا كبيرا، وظهور العديد من الرسائل والمحتويات الضارة في المحادثات، إذ أن التطبيق الشهير لا يستخدم خاصية التشفير من طرف إلى طرف مثلما يفعل «واتساب» في الوقت الحالي، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وارتبطت التحذيرات بتأخير التحذير الأمني وعدم استخدام خاصية التشفير، من استغلال الأطفال في أعمال منافية للأخلاق أو حتى الدفع بهم لاستخدام ألعاب معينة قد تؤدي إلى عواقب كارثية، والعديد من الرسائل الضارة التي تمر بشكل طبيعي دون أن يكتشفها فيسبوك بسبب غياب خاصية تشفير المحادثات بالكامل، وأضاف دوفمان «يجب على مستخدمي ماسنجر أن يحولوا محادثاتهم الشخصية إلى واتساب أو سيجنال ويتركوا التطبيق فورا من أجل حمايتهم وأطفالهم».

وختم خبير الأمن السيبراني بأنه يجب على المستخدم التأكد من عدم استخدام ماسنجر كنظام افتراضي للمراسلة في حالة هواتف الأندرويد، حيث يكون التبديل من نظام التشغيل الافتراضي هو أحد الخيارات على عكس نظام التشغيل iOS، ومراجعة الرسائل والمحادثات جيدا.

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