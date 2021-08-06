الامارات | خبراء أردنيون يعلنون اكتشاف مساكن النبي لوط

شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء أردنيون يعلنون اكتشاف مساكن النبي لوط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن خبراء أردنيون خلال ورشة أقامتها جمعية أدلاء السياح، عن اكتمال اكتشاف ديار النبي لوط في منطقة الأغوار الجنوبية جنوب المملكة.

وأكد رئيس جمعية أدلاء السياح الأردنية محمد حماد، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أهمية الاعلان عن الاكتشافات العلمية وخاصة اكتشاف ديار النبي لوط في الاغوار الجنوبية والذي يعتبر من ابرز الاكتشافات في المئوية الثانية للدولة الاردنية.

وقدم الدكتور محمد وهيب من الجامعة الهاشمية، الادلة والبراهين العلمية المادية على اكتشاف ديار لوط، ومنها الادلة الفلكية، والجيولوجية، والجغرافية، ونتائج التنقيبات الاثرية، والمسوحات الميدانية، والطرق التجارية المرتبطة بالمنطقة مثل طريق البخور الدولي، وطريق الايلاف القرشي، والألواح الكتابية المكتشفة في بابل، والواح ايبلا، والألواح الاكادية، والطرق الرومانية اللاحقة، والاعجاز القرآني. وقال، إن المملكة امام اكتشاف عالمي.

استاذ علم الأنثروبولوجيا في جامعة ال البيت وعضو فريق الاكتشاف الدكتور محمود عبد العزيز، اكد ان الدراسات الميدانية والمقارنات العلمية، وانماط الاستقرار في المنطقة، قد تم الاحاطة بها من جميع الجوانب لتؤكد حقيقة هذا الاكتشاف وثبوته بما لا يقبل الشك، وأن الاثباتات الأنثروبولوجية تؤكد نتائج البحث الاثري.

وقال عضو جمعية ادلاء السياح الدكتور غسان عويس «اصبحنا نمتلك وجهة سياحية عالمية جديدة في الاغوار الجنوبية تستند على اثباتات علميه متينة وقوية وآن الاوان للاستفادة منها في شتى المجالات».

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