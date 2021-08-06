بعد إصابة صلاح عبدالله.. علامات تحذيرية قبل النوبة القلبية بساعات أو أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

كشفت المذيعة دنيا صلاح عبدالله، عن مرور والدها الفنان الكبير صلاح عبدالله، بأزمة صحية، استدعت نقله لأحد المستشفيات، قبل يومين.

ونشرت دنيا عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، صورة لوالدها على سرير المرض وهي ممسكة بيده، وعلقت "سلامة قلبك يا روح القلب ونور الدنيا يا حبيبي يا بابا صلاح عبدالله".

وتابعت مطمئنة الجمهور وكاشفة عن حالته الصحية "أنا بطمن كل حبايب صاصا علشان لو في أي خبر غلط نزل، أول امبارح بليل بابا حس بألم في الصدر وعلى طول رحنا المستشفى، واللي حصل أزمة قلبية استدعت قسطرة في القلب وتركيب دعامة والحالة استقرت، وشكر على كرم ربنا الكبير".

وعادة ما تحدث النوبة القلبية عندما لا يستطيع الدم التدفق إلى القلب بسبب وجود انسداد ينتج عن تراكم الدهون في شرايين القلب.

وقد تكون النوبة القلبية مميتة، ولكن إذا تم اكتشافها مبكرًا من خلال أعراضها الواضحة سوف تتحسن الحالة بشكل كبير.

وغالبًا تحدث النوبات القلبية فجأة، ولكن يعاني العديد من الأشخاص أعراضا وعلامات تحذيرية قبل النوبة القلبية بساعات أو أيام أو أسابيع أو أشهر.

أعراض النوبة القلبية خطيرة جدا وتؤثر على صحة الإنسان بشكل كبير، خاصة مع الذين لديهم تاريخ وراثي من مشاكل في القلب فهم أكثر عرضة، لذلك لا تتجاهل الأعراض.

ونشر موقع "healthy natural magazine" الأعراض التي تظهر على الشخص قبل الإصابة بنحو شهر وتشمل:

- تبدأ بالشعور بألم في الصدر والذراعين أو الكتفين، وقد ينتشر إلى الفك أو الرقبة أو الظهر، وبعدها تلاحظ أن قلبك ينبض أكثر من المعتاد.

- يمكن أن تشعر بالضعف والدوخة أو التنميل، فحاول إرخاء عضلات ذراعيك وساقيك، وتشعر أيضًا بصعوبة في النهوض من السرير.

- ستبدأ في الشعور بالضعف والغثيان وضيق التنفس وانخفاض ملحوظ في ضغط الدم، فلا تتردد في استشارة الطبيب لعلاج هذه الأعراض بأدوية أو بعض الإجراءات الطبية.

- تشعر أيضا باليأس والاكتئاب والتهيج وفقدان الذاكرة، وفقدان الوزن والتي قد تنجم عن الخلل الهرموني.

وعند الشعور بأي من هذه الأعراض يجب زيارة الطبيب في أقرب وقت لاتخاذ جميع الاحتياطات.