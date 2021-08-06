هنادي نحيفة وهنا أنيقة.. النجمات يتألقن بإطلالتهن في حفل زفاف ابنة شقيقة جمال العدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

خطفت عدد كبير من نجمات الفن الأنظار بأناقتهن خلال حضورهن حفل زفاف ابنة شقيقة المنتج محمد العدل والسيناريست جمال العدل، الذي أقيم مساء الخميس.

ويستعرض "الخليج 365" أجمل وأبرز إطلالات النجمات خلال حفل الزفاف، وكيف خطفن الأنظار بإطلالتهن المختلفة.

هنا الزاهد

استعرضت هنا الزاهد أناقتها، وظهرت بفستان قصير باللون الأخضر، بتوقيع مصمم الأزياء الشهير سامو هجرس، واعتمد فستانها على قصة الحمالات، واكستنشن طويل من الجنب.

وزاد من جمال إطلالة هنا الزاهد اعتمادها على مكياج ناسب ملامحها بالألوان النيود وشعر ويفي طويل.

هنادي مهنا

أدهشت هنادي مهنا الحضور بنحافتها في أول مناسبة تظهر فيها النجمة الشابة بعد فقدانها للوزن، ولفتت الأنظار بإطلالة ناعمة، حيث اعتمدت على فستان بلون البيبي بلو، بتصميم ناعم ناسب طبيعة جسمها، وقصة الأوف شولدر، ممسكة بيدها حقيبة يد من اللون الفضي، مضيفة للإطلالة القليل من الإكسسوارات.

وزاد من جمال إطلالتها تطبيقها لمكياج ترابي ساحر منحها لمسات جذابة، مع تسريحة الشعر الانسابي على الظهر.

مايان السيد

تألقت مايان في حفل الزفاف، وظهرت النجمة الشابة بفستان أحمر طويل من الستان بتصميم الكتف الواحد، واعتمدت على تسريحة شعر مرفوع أبرزت تصميم الفستان بشكل أكبر، مع استخدام لمسات بسيطة من الإكسسوارات بالأذن أو اليد، وحملها حقيبة باللون الفضي.

وتعمدت ميان السيد وضع لمسات ناعمة من المكياج الذي أبرز جمال ملامحها الهادئة، بالألوان الترابية.

عبير صبري

وخطفت الفنانة عبير صبري الأنظار بإطلالتها الأنثوية، حيث ظهرت مرتدية فستانًا ضيق منقوش، يبرز قوامها الممشوق، بقصة مفتوحة على الصدر، معتمدة تسريحة الشعر الانسيابي.

وأضفت عبير صبري لإطلالتها أناقة باستخدام القليل من الإكسسوارات، وحقيبة يد صغيرة من اللون الفضي، كما أبرزت جمال وجهها بلمسات رقيقة من المكياج.