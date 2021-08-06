"بوقفة عم شكشك".. إطلالة مصطفى خاطر وزوجته تخطف الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

شارك الفنان مصطفى خاطر، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورًا جمعته بزوجته أثناء قضائهما إجازتهما الصيفية، حيث ظهرا وخلفهما البحر.

وظهر مصطفى خاطر وزوجته في الصور، وهما يرتديان ملابس قطنية طيفية، حيث ارتدى تي شيرت أبيض وشورت منقوش، أما زوجته ارتدت تي شيرت طويل باللون اللبني، مع إضافة النظارة الشمسية لإطلالتهما.

وحصلت الصور على العديد من الإعجابات من جمهور الفنان ومحبيه ومتابعيه، الذين عبروا له عن حبهم الشديد، فقال أحدهم معلقًا "في جمال كده"، وسخر آخر قائلًا: واقف واقفة عم شكشك ليه كده ناقص تقولها ايه يا حبيبي".