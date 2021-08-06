ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزنجبيل والليمون على الريق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يجب أن نعرف جميعاً أن إضافة عصير الليمون إلى كوب الماء في الصباح يمكن أن يفعل العجائب لصحتك، من زيادة التمثيل الغذائي إلى تحسين الترطيب للاستفادة من فيتامين سي.

وربما يشرب الكثير من الناس ماء الليمون الدافئ على معدة فارغة لمساعدتهم على إنقاص الوزن بشكل أسرع، لكن ماذا عن إضافة الزنجبيل مع ماء الليمون إلى نظامك الصباحي؟ مثل الليمون، الزنجبيل مليء بالعناصر الغذائية والمركبات النشطة بيولوجيًا التي تقدم مجموعة واسعة من الفوائد الصحية.

لذلك، سواء كنت تحاول حرق دهون البطن أو زيادة فقدان الوزن، أو تحسين مناعتك، أو موازنة مستويات الجلوكوز، فإن عصير الزنجبيل يعد إضافة استثنائية لنظامك الغذائي، وسنعرض لكم فوائده المهمة في السطور التالية كما ذكر موقع "timesofindia".

1- إنقاص الوزن:

الزنجبيل والليمون من العلاجات المنزلية الطبيعية الممتازة لفقدان الوزن، على سبيل المثال، وجد أحد الأبحاث أن الرجال الذين شربوا الزنجبيل بعد تناول وجبة الإفطار أبلغوا عن شعور أكبر بالامتلاء، ما يشير إلى أنه قد يساعد الناس على إنقاص الوزن أو التحكم فيه.

وبالمثل، فقد ثبت أن مضادات الأكسدة التي تحتوي على مادة البوليفينول الموجودة في الليمون وتقلل بشكل كبير من زيادة الوزن.

ووفقًا لمقال نُشر عام 2005 في مجلة الكلية الأمريكية للتغذية، فإن فيتامين C الموجود في عصير الليمون يمكن أن يساعد جسمك على حرق المزيد من الدهون، خاصة إذا كنت تمارس الرياضة، وأشار الباحثون إلى أن الحصول على ما يكفي من فيتامين سي يزيد من حرق الدهون في الجسم بنسبة 30 في المائة أثناء التمرين.

2- مفيد لعسر الهضم المزمن:

يمكن أن يكون مذاقه صعب، ولكن التوابل تعمل على تسريع إفراغ المعدة لدى الأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم المزمن والانتفاخ وحموضة المعدة، والغثيان، والقيء، وما إلى ذلك.

ويُزعم أن شرب ماء الليمون كل صباح قد يساعدك على تحريك الجهاز الهضمي مع منع تراكم السموم في الجسم.

3- مفيد في خفض السكر الدم:

من المثير للدهشة أن الأبحاث تشير إلى أن الزنجبيل قد يكون له خصائص مضادة لمرض السكري، وأظهرت دراسة أجريت عام 2015 على المشاركين المصابين بداء السكري من النوع 2 أن تناول جرامين من الزنجبيل يوميًا يخفض مستويات السكر في الدم، ويحسن عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب لدى المرضى.

4- يساعد مرضى القولون العصبي:

تظهر متلازمة القولون العصبي، على شكل تقلصات وألم شديد وغثيان وقيء وإسهال وغير ذلك من مشاكل الجهاز الهضمي غير المريحة، عادة بعد تناول الوجبة، ولا يوجد لها علاج معروف حاليًا.

ومع ذلك، عادة ما يصف الأطباء الزنجبيل لمرضى القولون العصبي للمساعدة في السيطرة على أعراضهم، فهذا الجذر يحتوي على خصائص مضادة للتشنج تساعد على تهدئة الأمعاء، وهو سبب رئيسي لمشاكل القولون العصبي، فهو أحد المكونات النشطة الرئيسية في العديد من الأدوية المضادة للغثيان على وجه التحديد لأنه يمكن أن يساعد في استرخاء الأمعاء عندما تتفاقم.

5- تخطي الكافيين واستيقظ مع عصير الليمون:

على غرار عصير الزنجبيل، يحفز الليمون عملية التمثيل الغذائي ويدفع جسمك إلى حالة تأهب قصوى، بدلًا من تناول فنجان من القهوة في الصباح، والذي لا يفيد جسمك كثيرًا، حاول الحصول على جرعة من عصير الليمون بدلاً من ذلك، فهو لا يمنحك دفعة إضافية من الكالسيوم في الصباح فحسب، بل سيشغل الجهاز الهضمي وينشط جسمك بالكامل في اليوم التالي.