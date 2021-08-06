صيحات أطلقتها النجمات للخريف المقبل

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:49 مساءً - مع إطلاق كل مجموعة يتبارى المصممون على إهداء او إشراك النجمات وأيقونات الموضة في حفل الإطلاق إيماناً منهم بقوة تأثيرهن على النساء في جميع أنحاء العالم. لذا غالباً ما ترتدي النجمات في عز الصيف قطعاً ابتعنها او تلقينها هدية من الموسم الخريفي المقبل. وتشكل هذه الإطلالات والمنشورات اللواتي يطلقنها على مواقع التواصل نافذة لتستوحي منها الشابات كيفية تنسيق صيحات الموسم المقبل، حتى أن البعض يبدأ باعتماده قبل فترة من تواجد التصاميم الجديدة في الأسواق.
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ما الصيحات التي اعتمدتها النجمات وسنراها في موضة الخريف المقبل؟
الدنيم الفضفاض: لعل أبرز من تفننت في ارتداء هذه الصيحة هي الشقيقتان جيجي وبيلا حديد فلقد ارتدتا القميص الدنيم الواسع فوق قميص أبيض أو فوق قميص آخر من الدنيم ونسقتا معه البيرمودا من الدنيم أو السروال الفضفاض من الدنيم ذي الخصر العالي.
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الجيليه من دون قميص: ارتدت العارضة السا هوسك الجيليه البيج من دون قميص مع سروال واسع الساقين ويتمتع بخصر عالي. وسرعان ما ستجدين هذه الصيحة منتشرة في صفوف السيدات العاملات لأنها توفر ستايلاً عملياً يصلح للمكتب.
لوك سيدة الأعمال: وقد تبنته نجمات مثل كايلي جينير ولكن البليزر باتت واسعة والسروال فضفاص والقميص الأبيض واسع وغير متناسق. وهناك نجمات اعتمدن اللوك من دون البليزر فرأينا عودة القميص الأبيض الواسع والمفتوح مع بلوزة وسروال واسع رسمي ولعل أبرز من ظهرن بهذا اللوك هي العارضة روزي هنتغتون وايتلي.
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الأزياء cutout المبطنة وقد تبنت هذه الصيحة النجمة مارغو روبي التي ظهرت بزي منسق مع قماش تحته وهو مثالي للفصل البارد فإذا أردت اعتماد هذه الصيحة في الشتاء يمكنك ارتداء بلوزة شفافة تحتها للحصول على لوك مماثل يناسب الطقس البارد.
البيجاما الحريرية للإطلالات الخريفية وقد تألقت بهذه الصيحة النجمة كيارا فيرانيي التي اعتمدتها في لوك نهاري فاختارت الطقم الحريري الأصفر المطبع.
الأكمام المنفوخة التي ارتدتها العارضة العالمية كوكو روشا وتتمثل في فستان باللون الرمادي الثلجي من قماش لاميه وبتميز بأكمام منفوخة وقماش متعدد الثتنيات بقصة متماوجة وهي صيحة مستوحاة من الثمانينات.
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