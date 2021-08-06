صيحات أطلقتها النجمات للخريف المقبل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:49 مساءً - مع إطلاق كل مجموعة يتبارى المصممون على إهداء او إشراك النجمات وأيقونات الموضة في حفل الإطلاق إيماناً منهم بقوة تأثيرهن على النساء في جميع أنحاء العالم. لذا غالباً ما ترتدي النجمات في عز الصيف قطعاً ابتعنها او تلقينها هدية من الموسم الخريفي المقبل. وتشكل هذه الإطلالات والمنشورات اللواتي يطلقنها على مواقع التواصل نافذة لتستوحي منها الشابات كيفية تنسيق صيحات الموسم المقبل، حتى أن البعض يبدأ باعتماده قبل فترة من تواجد التصاميم الجديدة في الأسواق.

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ما الصيحات التي اعتمدتها النجمات وسنراها في موضة الخريف المقبل؟

الدنيم الفضفاض: لعل أبرز من تفننت في ارتداء هذه الصيحة هي الشقيقتان جيجي وبيلا حديد فلقد ارتدتا القميص الدنيم الواسع فوق قميص أبيض أو فوق قميص آخر من الدنيم ونسقتا معه البيرمودا من الدنيم أو السروال الفضفاض من الدنيم ذي الخصر العالي.

جيجي حديد ترتدي الدنيم-

الصورة من حسابها على انستغرام

بيلا حديد ترتدي الدنيم-

الصورة من حسابها على انستغرام

النجمة كاميرون دوف ترتدي سترة الدراجين الجلدية القصيرة مع السروال المنفوخ من الأسفل

الصورة من حسابها على انستغرام



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الجيليه من دون قميص: ارتدت العارضة السا هوسك الجيليه البيج من دون قميص مع سروال واسع الساقين ويتمتع بخصر عالي. وسرعان ما ستجدين هذه الصيحة منتشرة في صفوف السيدات العاملات لأنها توفر ستايلاً عملياً يصلح للمكتب.

إلسا هوسك ترتدي الجيليه من دون القميص-

الصورة من حسابها على انستغرام





لوك سيدة الأعمال: وقد تبنته نجمات مثل كايلي جينير ولكن البليزر باتت واسعة والسروال فضفاص والقميص الأبيض واسع وغير متناسق. وهناك نجمات اعتمدن اللوك من دون البليزر فرأينا عودة القميص الأبيض الواسع والمفتوح مع بلوزة وسروال واسع رسمي ولعل أبرز من ظهرن بهذا اللوك هي العارضة روزي هنتغتون وايتلي.

روزي هنتغتون وايتلي ترتدي القميص مع السروال-

الصورة من حسابها على انستغرام

كايلي جنير ترتدي سترة البليزر العاجية الواسعة-

الصورة من حسابها على انستغرام

كوكو روشا ترتدي السروال الخردلي العالي مع بلوزة بكتف واحدة

الصورة من حسابها على انستغرام



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الأزياء cutout المبطنة وقد تبنت هذه الصيحة النجمة مارغو روبي التي ظهرت بزي منسق مع قماش تحته وهو مثالي للفصل البارد فإذا أردت اعتماد هذه الصيحة في الشتاء يمكنك ارتداء بلوزة شفافة تحتها للحصول على لوك مماثل يناسب الطقس البارد.

مارغو روبي ترتدي صيحة cutout على طريقتها

الصورة من حسابها على انستغرام



البيجاما الحريرية للإطلالات الخريفية وقد تألقت بهذه الصيحة النجمة كيارا فيرانيي التي اعتمدتها في لوك نهاري فاختارت الطقم الحريري الأصفر المطبع.

كيارا فيرانيي ترتدي البيجاما النهارية

الصورة من حسابها على انستغرام

النجمة جنيفر هولندا ترتدي الطقم الحريري المطبع من أدريانا إغاليزياس.

الصورة من موقع ريد كاربت فاشن أواردز





الأكمام المنفوخة التي ارتدتها العارضة العالمية كوكو روشا وتتمثل في فستان باللون الرمادي الثلجي من قماش لاميه وبتميز بأكمام منفوخة وقماش متعدد الثتنيات بقصة متماوجة وهي صيحة مستوحاة من الثمانينات.

العارضة كوكو روشا ترتدي فستاناً ميني بأكمام منفوخة

الصورة من حسابها على انستغرام

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