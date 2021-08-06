رقص منة شلبي وغناء يسرا.. أبرز مشاهد زفاف إسراء العدل (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وسط حفل كبير حضره نجوم الفن، احتفلت المنتجة إسراء العدل، في أحد فنادق القاهرة الكبرى، بحفل زفافها، الذي تصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدت الكاميرات مجموعة من لقطات بارزة للفنانين ما بين الرقص والغناء، واسترجاع الأغاني المرتبطة بذكريات الماضي، وأيضًا الظهور الأول للبعض بعد حدوث تغييرات جديدة في حياتهم.

ويرصد «هن» في التقرير التالي، أبرز اللقطات من حفل زفاف المنتجة إسراء العدل، ابنة شقيقة المنتج جمال العدل، المدير التنفيذي لشركة «العدل جروب».

يسرا تتألق بـ«جت الحرارة»

تألقت الفنانة يسرا بغنائها «جت الحرارة»، الأغنية الشهيرة لأحد أفلامها «دانتيلا»، وتداول مقطع فيديو لها عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهي ترقص مع العروس على الأغنية، وسط نجوم الفن، وتميزت يسرا بارتدائها فستان واسع بألوان متعددة ومبهجة.

هنا الزاهد ومايان السيد

برز ضمن المشاهد المميزة في الحفل الكبير، رقص الفنانتين هنا الزاهد ومايان السيد، إذ تألقت الأولى بارتدائها فستان قصير من اللون الأخضر، بينما ارتدت الثانية فستان من اللون الأحمر، ورقصتا على نغمات إحدى الأغنيات الأجنية.

رقص عبير صبري على «أحلى حاجة فيكي»

تداول مقطع فيديو أيضًا للفنانة عبير صبري، وهي ترقص على أغنية للفنان محمد حماقي «أحلى حاجة فيكي»، وتألقت بارتدائها فستان ضيق طويل من اللون الأسود مطبوع عليه نقوشات من الورود.

رقص منة شلبي

ومن مقاطع الفيديو المتداولة، من حفل الزفاف، كانت رقصة الفنانة منة شلبي، على أغنية «جت الحرارة» التي غنتها الفنانة يسرا، وتميزت منة، بارتدائها فستان أسود طويل، إذ ظهرت في مقطع الفيديو، وهي ترقص مع العروس إسراء العدل.

ظهور هنادي مهنا بعد فقدان الوزن

من أكثر اللقطات المتداولة، هي ظهور الفنانة هنادي مهنا، بشكلها الجديد، بعدما فقدت كثير من وزنها، في إطلالة جذبت الكثير من جمهورها، إذ ظهرت بصحبة زوجها أحمد خالد صالح، مرتدية فستان طويل من اللون السيلفر على صيحة «أوف شولدر».