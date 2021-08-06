طه يكتشف وفاته بالصدفة وهو عايش.. وزوجته: «خايفة يموت بجد معرفش أدفنه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل عام واحد لم تتخيل «إحسان محمد أبو المعاطي»، التي تعمل أخصائية بإحدى المدارس، بمركز المنزلة في المنصورة، أن تجد شهادة وفاة لزوجها وهو على قيد الحياة، قلبت حياتها رأسهًا على عقب.

صدفة دفعت طه الإمام الشافعي 62 عاما، لاكتشاف صدور شهادة وفاة له، من أحد المستشفيات ببورسعيد وهو على قيد الحياة، ليبدأ عام من المشقة والتعب بصحبة زوجته، في محاولات إثبات أنه لايزال حي يُرزق، باحثًا عمن استخرج له تلك الشهادة.

راح ينتخب لقى نفسه ميت

وسردت زوجة طه الإمام، تفاصيل ما حدث لزوجها، لـ«هُن» مؤكدة أن الأمر بدأ بانتخابات النواب 2020، حينما ذهب زوجها الذي يعمل «حلاق»، للإدلاء بصوته ليكتشف إنه متوفي: «بيكشفوا على البطاقة، وبدل ما يعرف لجنته قالولوا أنت طالعلك شهادة إنك ميت بتاريخ 22/2/2019 وصادرة من صحة شرق بورسعيد يعني 3 سنوات ومثبت في الأوراق الرسمية إنك شخص متوفي وهو على قيد الحياة».

مش عارفين نصرف تموين.. ولو مات بجد مش هعرف أدفنه

صدمة كبيرة تعيشها الزوجة، التي تزوجت منه قبل 23 عامًا، وكُلل زواجهما بإنجاب ابنتين، وهي تسعى رفقته لإثبات أنه لا يزال على قيد الحياة، من خلال رفع القضايا والبحث عن المتورط الحقيقي في الأمر، قائلة: «حالنا بقى عطلان، مش عارفين نصرف التموين كل ده، ولو مات بجد هدفنه إزاي وهو أصلًا على الورق الرسمي ميت».

الزوج يستغيث: أنا حياتي وقفت

وفي هذا الصدد، قال طه الإمام، إنه فوجئ بتسجيله متوفى، وهو على قيد الحياة: «رحت سجل مدني المنزلة في الدقهلية، واتفاجئت أن شهادة الوفاة صادرة من حي شرق بورسعيد».

وتابع الزوج: «رحت النيابة عملت بلاغ واستخرجت بشهادة الوفاة، لقيتها طلعت بصورة بطاقتي من مستشفى في بورسعيد، هتجنن مين طلعها وجاب صورة بطاقتي منين وليه بورسعيد وأنا من الدقهلية».

محاولات مستميتة من الزوج لكشف الحقيقة لكنها لم تأت بفائدة: «جبت الأوراق وعملت توكيل لمحامي، عشان نعرف مين الدكتور اللي بلغ ومضى على الشهادة ومفتش الصحة، وعلى اعتبار إنه هيتابع، وكل شوية يقولي المحاكمة اتأجلت، والقضية اترحلت، واداني رقم قضية بعد ما أخد الأتعاب رحت لاقيته رقم غلط ومرفعليش حاجة أصلًا وضحك عليا».

واستطرد طه الإمام: «رحت البحث الجنائي في العباسية بالقاهرة، والأحوال المدنية عملولي فيش وبعتوا للبحث الجنائي في المنزلة ولسه البحث جاري».

واستغاث الزوج بالمسؤولين للتدخل ومساعدته في تغيير الأمر، وتعديله في أسرع وقت: «أنا بطاقتي انتهت ومش عارف أجددها، ولا أصرف معاش ولا أتحرك، أنا على الورق ميت وأنا عايش».