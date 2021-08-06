قتلتها أسرتها لرفضها الزواج.. أول فيديو لخطوبة «دنيا» على شاب معاق ذهنيا (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جريمة قتل بشعة، شهدتها منطقة البساتين بالقاهرة منذ أيام، بعد خلاف نشب بين فتاة تدعى «دنيا» وأسرتها، بعد إرغامها على الزواج من شاب معاق ذهنيًا، وانتهى الأمر بمصرعها بعدما أقدمت والدتها بمساعدة خالها، بإلقائها من شرفة الشقة بالطابق السادس، بحسب أقوال والدها أمام جهات التحقيق.

وحصل «هن» على أول مقطع فيديو من خطوبة «دنيا» التي عقدت في منزلها قبل أشهر على الشاب الذي رفضت الزواج منه بسبب إصابته بإعاقة ذهنية، حيث أظهر الفيديو حضور أقارب العروسين أثناء ارتدائهما «دبلة الخطوبة».

وسيطرت حالة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، عقب مقتل فتاة تدعى «دنيا» تبلغ من العمر 17 عامًا، متأثرة بإصابات بالغة، بعدما أقدمت والدتها بمساعدة من خالها على رميها من الشقة بالطابق السادس بسبب رفضها الزواج من الشاب، ولفظت على إثرها أنفاسها الأخيرة، ليتبين أمام الناظرين أنها قضية انتحار كغيرها من القضايا؛ ولكن بعد التحريات تبين أنها جريمة «قتل أسرية».

وكشف والد المجني عليها أمام الجهات المعنية، تفاصيل قيام والدتها وخالها بقتلها، مؤكدًا أنهما أرادا زواجها من شاب «معاقاً ذهنياً» بسبب كثرة أمواله، موضحًا أنه تعرض للضرب بسبب رفضه زواج نجلته من هذا الشاب، مما اضطره لترك منزله والإقامة مع نجله في شقة بمنطقة المنيل.

وبحسب تحقيقات النيابة حول الواقعة، كان والد المجني عليها مطرودًا من المنزل أثناء إقدام زوجته وشقيقها على قتل ابنته حيث كانت بصحبتهما، وأن والدها تلقى اتصالاً من أحد أقاربه يخبره أن نجلته مصابة وجرى نقلها للمستشفى، وتبين وفاتها هناك، وأكدت التحريات أن الأم قتلت ابنتها بالاشتراك مع خال المجني عليها، ثم ألقيا جثتها من نافذة الشقة بالطابق السادس.