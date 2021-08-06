ما بين السمنة والأنيميا.. خبراء تغذية يقدمون نصائح مهمة لصحة الاطفال

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني عدد كبير من الأطفال، من أمراض سوء التغذية، مثل السمنة وزيادة الوزن أو الأنيميا، وغيرها من الأمراض التي تؤثر على النمو الصحي للأطفال، وحياتهم فيما بعد.

وفتحت الإعلامية شافكي المنيري، هذا الملف في برنامج «التاسعة» المعروض عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إذ أجرت مداخلات مع مختصين بالتغذية للحديث عن مشاكل التغذية لدى الأطفال، نستعرض مضمونها في التقرير التالي.

مشاكل السمنة تؤثر على كل أجهزة الجسم

قال الدكتور بهاء ناجي، أستاذ التغذية، إن وجود 4.5 مليون طفل مصاب بالسمنة والبدانة رقم «يخض جدًا»، لافتًا إلى أن مشاكل السمنة ستؤثر على كل أجهزة جسم الأطفال، وستتسبب في إصابتهم بالأمراض، مثل: الكبد والكلى والجهاز الهضمي، وأمراض الحركة والتأثير النفسي، بالإضافة إلى تأثير السمنة السلبي على التعليم.

وأوضح «ناجي»، أن 50% من الأمهات لديهن ثقافة غذائية سليمة، والنصف الآخر يسيرن خلف أبنائهن فيما يطلبوه من الطعام، معتبرًا أن ذلك «هو الغلط»، مشيرا إلى أن الأطفال أصبحوا الآن مصابين بالضغط العالي والكوليسترول العالي، وأن البعض يصاب بضعف جهاز المناعة، بسبب التغذية غير السليمة.

نصائح للتخلص من سمنة الأطفال

نصح أستاذ التغذية الأمهات اللاتي لديهن أطفال يعانون من السمنة، بمنحهم كميات طعام كبيرة كما اعتادوا، لعدم إمكانية احتمالهم لأنظمة غذائية قاسية، مشيرًا أنه يمكن منحهم أطعمة بكميات كبيرة على أن تكون سعراتها الحرارية أقل، مثل الخضروات والسلطة والفواكه.

وأشار إلى أنه يمكن منحهم بعض البروتينات، مطالبًا بالابتعاد عن البروتينات التي لها جلد والدهون المشبعة و«المقليات» وعمل الطعام عن طريق الفرن.

ضرورة ممارسة الرياضة

شدد «ناجي»، على ضرورة أن يوازي ذلك خط الرياضة بحيث يستطيع الطفل حرق السعرات الحرارية التي حصل عليها في طعامه: «لازم يعمل نشاط رياضي، لأن السمنة عبارة عن سعرات داخلة، وسعرات خارجة، ولو السعرات الداخلة أكتر من اللي خارجة تحصل سمنة»، محذرا من بعض العادات السيئة، مثل أن يأكل الأطفال أمام التليفزيون، لأنه سيضطر لأكل كمية كبيرة.

الأنيميا مشكلة معقدة

أكدت الدكتورة جيهان فؤاد أستاذ طب الأطفال وعميد المعهد القومي للتغذية، أن مشكلة الانيميا مشكلة معقدة، نظرًا لتدخل عوامل كثيرة في حدوثها لدى الأطفال، مشيرة إلى الأنيميا التغذوية «نقص الحديد والفوليك أسيد»، تحدث بسبب الأكل بطريقة خاطئة، وتناول أطعمة تمنع امتصاص الحديد، علاوة على وجود مشاكل في طرق الطهي، بخلاف المشاكل الصحية التي ولد بها الطفل، أو كون الأم مريضة بالأنيميا.

ولفتت إلى أن وجود الطفيليات يسبب إصابة الأطفال بالأنيميا، وكذلك تلوث المياه وغيرها، التي تسبب التهاب الجهاز الهضمي، ما يسبب منع امتصاص بعض المكونات.

الدولة تبذل جهودا كبيرة للقضاء على الأنيميا

وأوضحت «جيهان»، أن الدولة تبذل مجهودا كبير لتقليل نسب الأنيميا، منها منح الأمهات الحوامل الحديد، وكذلك الأطفال حديثي الولادة، على أن يأخذوا الحديد في فترات عمرهم الأولية، والحصول على جرعات لأمراض الطفليات.

وحذرت عميد المعهد القومي للتغذية، الأمهات من تقليد الطفل للكبار في الأكل غير الصحي، وأكل المقرمشات وغيرها، مؤكدة أنه لو تناولت الأسرة طعاما صحيا، سيعتاد الطفل على تناول الأكل الصحي، وسيجد لذته في تناول هذا الطعام.