أول محجبة في سلاح الجو الأمريكي: غيرت سياسات الجيش مع «التكيف الديني»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الضابطة الأمريكية، ميساء أوزا، إن تمسكها بحجابها خلال عملها بسلاح الجو الأمريكي، أسهم في إحداث تغييرات مهمة في سياسة الجيش المتعلقة بالتكيف الديني، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وأوضحت «أوزا»، في مقاطع فيديو حديثة أنها ترتدي الحجاب بكل فخر، مشيرة إلى أنها لم تر أي مسلمة أخرى ترتدي الحجاب بالزي الرسمي عندما انضمت لأول مرة لسلاح الجو.

أوزا: قاتلت من أجل حقي في ارتداء الحجاب في سلاح الجو

وأضافت «أوزا»، أنها قاتلت من أجل حقها في ارتداء الحجاب إلى جانب الملابس الدينية الأخرى في سلاح الجو، مشيرة إلى أن «اتحاد الحريات المدنية الأمريكي» ومجموعات أخرى ساعدتها في التوجيه القانوني بخصوص حقها في ارتداء الحجاب، وبفضل الجهود القانونية، غير سلاح الجو سياسته بهذا الشأن.