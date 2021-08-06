ماذا سيحدث إذا لم يتم الوصول إلى حصانة القطيع ضد كوفيد -19؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

أي فكرة بأن كوفيد- 19 ستستمر لبضعة أشهر فقط كانت في غير محلها إلى حد كبير في عام 2020، خاصة بعد أن تم التعرف على أن فيروس SARS-CoV-2 قد انتشر إلى حد كبير، وكانت جميع الدلائل تشير إلى أنه قد يسبب موجات عديدة، وهو ما حدث في وباء الأنفلونزا عام 1918.

بالإضافة إلى ذلك، توقع عدد قليل جدًا من العلماء أننا سنرى نوع الطفرات التي حدثت خلال فترة زمنية قصيرة كهذه، وقد أدى ذلك إلى أن يصبح الفيروس أكثر قابلية للانتقال وأكثر قدرة على التهرب من الاستجابات المناعية.

كان تطور الفيروس سريعًا جدًا لدرجة أن متغير دلتا، الذي يهيمن حاليًا على العالم، أصبح قابلاً للانتقال مرتين على الأقل مثل فيروس الأسلاف الذي كان ينتشر، ما يعنيه هذا هو أن مناعة القطيع لم تعد مناقشة يجب أن يخوضها العالم، ويجب أن نبدأ في تجنب استخدام هذا المصطلح في سياق SARS-CoV-2، لأنه لن يتحقق - أو من غير المرجح أن يتحقق - خلال حياتنا، بحسب ما ذكر موقع timesofindia.

الآن يجب أن نتحدث عن كيفية التعايش مع الفيروس، فيتيح لنا النجاح الهائل الذي تحقق مع لقاحات COVID-19 القيام بذلك، دون الدخول فعليًا إلى عتبة مناعة القطيع، فإن الترويج لمفهوم مناعة القطيع يخلق فكرة خاطئة مفادها أننا في الواقع سنصل إلى مرحلة يتم فيها القضاء على هذا الفيروس.

- مخاطر الاعتقاد بوجود مناعة القطيع

يمكن أن يضعف الثقة في اللقاحات، حتى إذا وصلت جنوب إفريقيا إلى هدفها المتمثل في تلقيح 67 ٪ من السكان - كما حددته وزارة الصحة - فسيظل هناك تفشي لـ COVID-19.

ستكون النتيجة أن يبدأ الناس في الشك في فوائد التطعيم، أيضًا، بالنسبة لمتغير دلتا السائد الآن، يجب أن تكون المناعة ضد العدوى ليس فقط مرض COVID-19 أقرب إلى 84٪ للوصول إلى عتبة "مناعة القطيع".

ثانيًا، الفشل في مواجهة حقيقة أن مناعة القطيع لا يمكن تحقيقها سيعني أن دولًا مثل جنوب إفريقيا ستستمر في الاعتقاد بأن القيود المستمرة ستوصلهم إلى هناك، سيؤدي ذلك إلى تعريض حياة الناس للخطر على جبهات متعددة - بما في ذلك التعليم وسبل العيش.

-ما هي مناعة القطيع؟

تحدث مناعة القطيع عندما لا يقوم شخص مصاب بالفيروس، في المتوسط ، بإصابة شخص آخر، لذلك تصل إلى حالة تكون فيها المناعة لدى السكان ضد الإصابة بالفيروس بحيث يكون هناك عدد قليل جدًا من الأشخاص في البيئة بحيث لا يمكن الانتقال المستمر إلى الآخرين.

هذا لأنهم طوروا مناعة ضد الإصابة، أو على الأقل طوروا مناعة إلى الحد الذي حتى لو أصيبوا، سيكونون قادرين على التخلص من الفيروس بسرعة كبيرة ولن يكونوا قادرين على نقله إلى أشخاص آخرين .

لذا فإن مناعة القطيع تعني بشكل أساسي أنك قد أحدثت انقطاعًا مطلقًا في سلسلة انتقال الفيروس بين السكان في غياب التدخلات الأخرى التي يمكن أن تعيق انتقال الفيروس مثل ارتداء أقنعة الوجه.

لكن بعض التغييرات فرضت تحولاً في تفكيرنا بشأن مناعة القطيع، يُنظر إليه الآن على أنه طموح أكثر من كونه هدفًا حقيقيًا.

-ما الذي تغير؟

تطور الفيروس والطفرات التي حدثت، جعلت مجموعة واحدة من الطفرات الفيروس أكثر قابلية للانتقال أو العدوى، متغير دلتا هو مجرد مثال، في البداية اعتقدنا أن معدل التكاثر SARS-CoV-2 كان بين 2.5 و 4.

بعبارة أخرى ، في مجموعة سكانية معرضة تمامًا للإصابة، فإن كل شخص مصاب يصيب في المتوسط حوالي شخصين ونصف إلى أربعة أشخاص آخرين، لكن متغير دلتا أكثر قابلية للانتقال مرتين على الأقل، هذا يعني أن معدل التكاثر لمتغير دلتا ربما يكون أقرب إلى ستة بدلاً من ثلاثة.

التغيير الثاني هو أن الفيروس أظهر قدرة على حدوث طفرات تجعله مقاومًا لنشاط تحييد الأجسام المضادة الناجم عن عدوى سابقة من الفيروس الأصلي، بالإضافة إلى استجابات الأجسام المضادة التي تسببها معظم لقاحات COVID-19 الحالية.

إضافة إلى متانة الحماية، فتدوم استجابات ذاكرتنا لمدة ستة إلى تسعة أشهر على الأقل في الوقت الحالي، لكن هذا لا يعني أنها ستحمينا من العدوى من المتغيرات التي تتطور، حتى لو كانت استجابات الذاكرة هذه تساعد في تخفيف المسار السريري للعدوى مما يؤدي إلى COVID-19 أقل شدة.

قدرتنا على الوصول إلى عتبة مناعة القطيع في أي وقت قريب هي التوزيع غير العادل للقاح في جميع أنحاء العالم، والامتصاص البطيء والتطبيق البطيء، لسوء الحظ، يوفر هذا أرضًا خصبة للتطور المستمر للفيروس.

لن تغلق أي دولة حدودها بشكل دائم، هذا يعني أن سكان العالم بأكمله يحتاجون إلى الوصول إلى نفس النوع من العتبة تقريبًا في نفس الوقت، في الوقت الحالي تم تطعيم 1٪ فقط من سكان البلدان منخفضة الدخل. و 27٪ من سكان العالم.

مع متغير دلتا، سنحتاج إلى الاقتراب من 84٪ من سكان العالم الذين يطورون الحماية ضد العدوى (في غياب التدخلات غير الدوائية) في أقصر فترة زمنية ممكنة.

-الحل الوحيد المستدام

سيتطلب ذلك ضمان حصولنا على تطعيم غالبية الأفراد، وخاصة البالغين، وخاصة أولئك المعرضين لخطر الإصابة بفيروس COVID-19 الشديد والموت، في أسرع وقت ممكن، يمكن تحقيق ذلك في جنوب إفريقيا بتلقيح 20 مليون شخص - وليس الهدف البالغ 40 مليونًا الذي حددته الحكومة، لكن يجب أن يشمل الـ 20 مليون شخص 90٪ من الأشخاص فوق سن 60 ، و 90٪ من الأشخاص فوق سن 35 الذين يعانون من أمراض مشتركة.

إذا حققت جنوب إفريقيا هذا الإنجاز، فقد تعود إلى نمط حياة طبيعي نسبيًا حتى مع استمرار انتشار الفيروس والتسبب في تفشي المرض من حين لآخر، كما أنه سيضمن عتبة تضمن أن أنظمة الرعاية الصحية الخاصة بها لن تكون مرهقة، وأن الناس لن يموتوا بأعداد كبيرة.

علينا ببساطة أن نشعر بالراحة مع فكرة أن SARS-CoV-2 سيكون مثل أحد الفيروسات العديدة الأخرى التي تنتشر والتي تسبب أمراض الجهاز التنفسي كل يوم. عادة ما تكون التهابات خفيفة، وغالبًا ما تكون مرضًا شديدًا.

للأسف، سيستمر الناس في الموت بسبب COVID-19، ولكن بالتأكيد ليس بالحجم الذي شوهد على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية، قد يكون التقدم الكبير هو أن لا يكون COVID-19 أكثر حدة مما نراه في كل موسم إنفلونزا.

تجربة المملكة المتحدة هي المكان الذي يجب أن نتجه إليه، هذا هو العودة إلى نمط الحياة الطبيعي نسبيًا، بشرط أن يكون لدينا عدد كافٍ من الأشخاص الذين تم تطعيمهم ، وخاصة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19 الشديد.

تقترب المملكة المتحدة حاليًا من 85٪ من البالغين الذين تلقوا بالفعل جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، نتيجة لذلك، يمكنهم إزالة جميع القيود تقريبًا.

وتشهد المملكة المتحدة زيادة في عدد حالات متغير دلتا، لكنهم رأوا تغييرات رمزية للغاية عندما يتعلق الأمر بالاستشفاء والموت، الغالبية العظمى من الأشخاص (97٪) الذين ما زالوا يدخلون المستشفى ويموتون بسبب COVID-19 في المملكة المتحدة هم أولئك الذين قرروا عدم تلقيحهم.