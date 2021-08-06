الامارات | طلاب أثرياء عذبوا وقتلوا زميلهم الفقير.. القضاء البلجيكي يبدأ المحاكمة

شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أثرياء عذبوا وقتلوا زميلهم الفقير.. القضاء البلجيكي يبدأ المحاكمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحاكم في بلجيكا 18 طالبا ثريا من نخبة الطلاب البلجيكيين بتهمة الشروع في قتل طالب بلجيكي أسود، فقير ساعده تفوقه على الإلتحاق بجامعة الاثرياء.

ويقول الادعاء بحسب هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» إن المجموعة وهي من البيض الـمعروفين ب«الفليمنك» وتسمى أيضا «ريزيغوم» أخضعت ساندا ضيا وهو طالب في قسم الهندسة وعمره 20 عاما، لعذاب استمر يومين قبل نقله إلى المستشفى شرق بروكسل.

توفي الطالب ساندا في 28 ديسمبر الماضي، ويعتقد أنه وفقا لما يسمى بـطقوس «الأخوة» وافق على أن يقف في حفرة من الجليد ويشرب لترا من مشروب كحولي، ويبلع سمكة مطحونة في الخلاط.

ومن المرجح أن يستأنف المشتبه بهم. فالضحية من الناحية الطبية توفي من نوبة قلبية ناجمة عن الظروف التي كان فيها، إذ انهار الشاب خلال للانضمام إلى نادي «ريزيغوم» سيئ السمعة.

والنادي يضم طلابا أثرياء من جامعة في بلجيكا. دخل ضياء في غيبوبة وتوفي بعد إصابته بنوبة قلبية.

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