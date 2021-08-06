استشاري يفجر مفاجأة بشأن إصابة الأطفال بمتحور دلتا: 5 كبسولات تحميهم

القاهرة - سمر حسين - صحة

متحور دلتا بلس، كابوس بات يهدد العالم، بعدما تفشى في بعض الدول، حتى أصبح يدق ناقوس الخطر بالبلدان التي عليها الاستعداد له استعدادًا تاما، لتخطي الأزمة.

ومتحور دلتا هو من السلالات الطافرة من «COVID-19»، ومن بينها سلالة «K417N» التي نشأت في الهند وأخطرها طفرة «دلتا»، وهي سلالة فرعية لهذه السلالة وأكثر قابلية للانتقال.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية اسم «K417N» على متحور دلتا لمراعاة التغيرات التي تتطور بطريقة الحروف الهجائية لتبسيط المناقشات العامة، حيث صنفته المنظمة على أنه متغير خطير وينتقل بشكل سريع وسط صعوبة التشخيصات للحالات المصابة به.

وفي هذا الصدد حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، من تفشي الفيروس بمصر، قائلًا: «دلتا بلس على الأبواب على الحدود، لأنه تفشى في ليبيا والعراق والصين وكل الدول اللي منظومة التطعيمات فيها كبيرة».

مفاجأة بشأن إصابة الأطفال بمتحور دلتا

وحذر الاستشاري خلال حديثه لـ «هُن»، من خطورة المتحور على الأطفال، قائلًا: «للأسف قادر على الانتشار وسريع جدا بيصيب كله وبينتشر بصورة أكبر داخل الأطفال، وهما مستهدفين لأن مفيش أمصال ليهم وده لأن المصل لفوق الـ 18 سنة، دي كلها عوامل خطر بتساعده للتفشي بينهم».

5 كبسولات مناعية للطفل

وأشار الدكتور أمجد الحداد، لـ 5 كبسولات مناعية، لحماية الطفل من الإصابة بالمتحورـ والتي جاءت على النحو التالي:

الكبسولة الأولى.. التغذية الطبيعية

شدد استشاري الحساسية والمناعة، على التغذية السليمة للطفل، والتي تحتوي على البروتين، فضلًا عن تجنب الدسم الكامل، والسكر بطريقة كبيرة، مع تناول السلطات الخضراء، والبقوليات، والأكلات التي تحتوي على فيتامين سي، والأسماك، والعناصر التي تحتوي على فيتامين د، والبعد عن المقرمشات والصودا، والمعلبات والأكلات الجاهزة.

الكبسولة الثانية.. الراحة

نصح الطبيب بضرورة الراحة للأطفال: «لازم يناموا مبكرا بلاش سهر السهر لأنه بيأثر على المناعة، على الأقل 8 ساعات يوميًا».

الكبسولة الثالثة.. ممارسة الرياضة

أكد استشاري الحساسية والمناعة، على ضرورة ممارسة الرياضة مع الإجراءات الاحترازية: «حتى لو مجرد جري وسير على الأقدام، بس لازم الرياضة».

الكبسولة الرابعة.. التدخين

نصح الطبيب بضرورة البعد عن التدخين السلبي: «بيأثر على المناعة بشكل كبير».

الكبسولة الخامسة.. التوتر

شدد الاستشاري بضرورة البعد عن التوتر: «بلاش اخوفهم واعلمهم بس الإجراءات الاحترازية والنظافة الشخصية».