الامارات | سمكة نادرة ب"أسنان بشرية" تثير الجدل في اميركا

شكرا لقرائتكم خبر عن سمكة نادرة ب"أسنان بشرية" تثير الجدل في اميركا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن صياد في الولايات المتحدة من اصطياد سمكة نادرة لها أسنان شبيهة بأسنان الإنسان. ونشرت مصايد "جينيتس باير"، في ولاية نورث كارولينا الأميركية، صورة السمكة هذا الأسبوع عبر حسابها على موقع "فيسبوك". وأثار المنشور والصورة حالة جدل كبيرة.

والسمكة من نوع "رأس الغنم"، ولديها عدة صفوف من الأضراس لسحق فريستها، ويبدو أن السمكة أُطلق عليها هذا الاسم نظرا لأن فمها يشبه فم الخروف. بحسب هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي"

وأشارت الأنباء إلى أن صيادا يدعى ناثان مارتن، يعمل بانتظام في الميناء، هو من اصطاد السمكة.

وقال مارتن إنه تمنى اصطياد سمكة "رأس الغنم" عندما رأى وجها لوجه "الفم المليء بالأسنان".

وكتب مستخدم: "هل هذا هو المكان الذي تأتي منه أطقم الأسنان؟" وعلق مستخدم آخر قائلا: "هذه السمكة أسنانها أفضل من أسناني".

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