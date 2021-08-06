عادة سيئة نفعلها يوميا باستخدام اللاب توب.. تؤدي لعقم الرجال والنساء

القاهرة - سمر حسين - صحة

يستخدم الكثيرون في الوقت الحالي جهاز اللاب توب بشكل يومي، إذ أصبح من الصعب الاستغناء عنه خلال السنوات القليلة الماضية، وظهرت أهميته كثيرا خلال العامين الماضيين، خصوصا بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ لجأت الكثير من الشركات إلى السماح لموظفيها بالعمل عن بعد من المنازل، تجنبا للجائحة.

وعند استعمال اللاب توب يستخدم الكثيرون وضعية واحدة عند استخدامه، إذ يقوم المستخدم بوضع اللاب توب على القدم حتى يتمكن من استخدامه بشكل سهل، وبالرغم من أنها الوضعية الأكثر ملائمة وراحة بالنسبة للمستخدمين، إلا أن لها الكثير من الأضرار المختلفة، التي قد تؤي في النهاية إلى الإصابة بالعقم.

ونرصد من خلال هذا التقرير أضرار وضع اللاب توب على القدم عند استخدامه، وفق دكتورة النساء جيهان عمار خلال حديثها لـ«الوطن»، كالتالي:

أضرار وضع جهاز اللاب توب على القدم عند استخدامه

- عندما يظل جهاز اللاب توب على قدم المستخدم لفترات طويلة من الزمن، قد يضر بالخصوبة الخاصة بالرجال والسيدات، كما يؤثر بشكل كبير على قدرتهم على الإنجاب.

- يؤثر وضع جهاز اللاب توب على قدم المستخدم بشكل كبير على عدد الحيوانات المنوية التي ينتجها الرجال، كما يؤثر أيضا على إنتاج البويضات للإناث.

- أثبت عدد من الدراسات أن هناك علاقة واضحة وعكسية بين تعرض الخصيتين الخاصة بالرجال للحرارة وعدد الحيوانات المنوية لدى الرجل وجودتها.

- يؤدي وضع الحاسوب على القدم بهذا الشكل الخاطئ إلى ارتفاع درجة الحرارة، مما قد يتسبب في حدوث العقم لدى الرجال والنساء.

- يؤدي وضع جهاز اللاب توب أثناء استخدامه على القدم لدى المرأة الحامل إلى التأثير على الحمل بنسبة كبيرة، كما يؤثر كثيرا على خصوبة المرأة وقدرتها على الإنجاب، ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث بعض التشوهات للجنين في فترة حمل المرأة به، إذا استخدمت جهاز الكمبيوتر لساعات طويلة في تلك الوضعية غير السليمة.