بعد 18 عاما.. ماذا حدث لـ«سها صاحبة منال» في الحقيقة والسراب؟.. شيف طبخ وملايين الفلورز

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكثر من 18 عاما على العرض الأول للمسلسل الشهير «الحقيقة والسراب»، ولا يزال مُعلقا بأذهان المتابعين، «حدوتة» ثريا أبو الفضل، وعائلتها، وكيف انتصرت الأخلاق على حصد وجني الأموال في النهاية، التي لا يزال الجمهور يتابعونها بشغف، رغم معرفة الأحداث وحفظ المشاهد والجُمل الحوارية بين أبطال العمل.

خلال الفترة الماضية، عاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة الصفحات المهتمة بالمسلسلات العربية والمصرية، تتذكر دور الممثلة «عظيمة حمدي»، التي قامت بشخصية «سها صاحبة منال» حيث جسدت دور الصديقة المُقربة للفنانة مي عز الدين حينها.

وبات الرواد يهاجمون شخصية «سها» عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، واتهموها بالصديقة اللعوب، التي لازمت صديقتها بكافة خطواتها، وعند وقوعها في أزمة تبرأت منها ومن تصرفاتها، زاعمة أن «لديها تحفظات عليها»، وبالتوازي مع السخرية وانتقاد لشخصية عظيمة حمدي بالعمل، بات البعض يتساءل أين هي؟ وأين ذهبت؟

ماذا حدث لـ «سها صاحبة منال» في الحقيقة والسراب؟

اعتزلت الفنانة عظيمة حمدي التمثيل، عقب رصيد صغير جدًا بالدراما، حيث كانت شاركت في بعض الأعمال مثل ينابيع العشق، ومسلسل حمزة وبناته الخمسة، والحب بعد المداولة الذي يعد آخر أعمالها في 2006.

تركت الفن نهائيًا وارتدت الحجاب.

تعمل شيف، وتقدم برنامج «مطبخ عظيمة» على إحدى الفضائيات.

دشنت صفحة رسمية لعرض وصفات الطبخ الخاصة بها، ويتابعها أكثر من 2 مليون متابع عبر فيس بوك.

تتربح من مقاطع فيس بوك، خاصة أنها تملك ملايين المتابعين، التي تمدهم بالمقاطع بشكل دوري ومستمر.