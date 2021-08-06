طبيب تغذية: احذر هذه الأكلات في وجبة العشاء.. يمكن أن تسبب انقطاع النفس أثناء النوم

القاهرة - سمر حسين - صحة

وجبة العشاء أساسية عند الكثيرين، إلا أنها لها أضرار بالغة، فيما يخص زيادة الوزن، لذا ينقطع عن تناولها راغبو الرشاقة، ومن يتبعون نظاما غذائيا صحيا، إلا أن الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية، ونحت القوام، كشف عن مزيد من الأضرار التي يمكن أن تسببها وجبة العشاء، إذا تم تناول طعام ثقيل على المعدة، وفيما يلي أضرار وجبة العشاء، بحسب ما كتب دكتور حلمي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك».

أضرار وجبة العشاء

قال دكتور محمد حلمي، في منشوره عبر «فيس بوك»: «سمعتوا عن انقطاع النفس أثناء النوم، وإللي ممكن تكون السمنة والعادات الغذائية الغلط واحدة من أهم أسبابه، وجبة العشاء والنوم وعلاقتهم بالرجيم قصة قتلت بحثا على مدار سنين، عمرك سمعت عن حد مات عشان نام من غير عشا؟ طبعا لأ، لكن فيه ناس ماتت من انقطاع النفس أثناء الليل، وهبوط حاد في الدورة الدموية، ناس تانية ليلها مش بيعدي بسبب مغص وانتفاخ وآلام معدة وغيرها من مشاكل الجهاز الهضمي، وناس بتقضي ليلها رايحة جاية على الحمام، بسبب كركبة ومغص والإسهال، وناس بتنام معندهاش مشكلة، بس بتصحى يوم تلاقي حجمها ووزنها تضاعف، وكأنهم كانوا في غيبوبة وفاقوا فجأة».

وعن سبب تلك المشكلات، أوضح حلمي إنها بسبب وجبة العشاء، «كل ده بسبب الأكل غير الصحي خاصة في وجبة العشاء، عشان كده ممنوع منعا باتا، الأكلات دي في العشاء، وممنوع العشاء يكون قبل النوم على طول، على الأقل فاصل 3 ساعات».

وعن قائمة الممنوعات، قال حلمي، «اللحوم الحمراء، دي محتاجة هضم من 4 إلى 5 ساعات، الحلويات، اللي كلها سكريات، مفروغ منها طبعا، لأنها هتتحول لدهون، والمعجنات بأنواعها، وكمان بلاش الأكلات اللي فيها ألياف كثيرة زي الحبوب الكاملة، لأنها بتحتاج وقت كبير في الجهاز الهضمي وده بيسبب عدم الراحة».

أما عن الاختيارات المثالية لوجبة العشاء فهي التالي، «منتجات ألبان، أطعمة نباتية، مأكولات بحرية صحية، دواجن، وبدل الحلويات ناخد فاكهة».