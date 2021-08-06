بفستان فرح.. سيمون تنشر صورة لميرنا المهندس في ذكرى وفاتها: «الله يرحمك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة سيمون عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة للفنانة ميرنا المهندس، التي يصادف اليوم 5 أغسطس ذكرى وفاتها السادسة، ليتم تداول صورتها تلك على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد نشر الفنانة سيمون لها.

في السطور التالية نرصد تفاصيل الصورة التي نشرتها الفنانة سيمون في ذكرى وفاة الفنلنة ميرنا المهندس السادسة، وأبرز تعليقات المتابعين لها عليها.

تفاصيل صورة نشرتها سيمون لميرنا المهندس في ذكرى وفاتها

في ذكرى وفاتها السادسة، حرصت الفنانة سيمون على نشر صورة للفنانة ميرنا المهندس عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرا»، لتوجه لها الدعاء بالرحمة، وكانت ترتدي ميرنا المهندس في الصورة تلك فستان زفاف أبيض، تزينه طرحة بيضاء على الرأس، في إشارة من الفنانة سيمون إلى أنها عروس بالجنة.

وعلقت الفنانة سيمون على الصورة التي نشرتها للفنانة ميرنا المهندس في ذكرى وفاتها السادسة قائلة «6 سنين عدوا، الله يرحمك يا ميرنا»، وعقب نشر الفنانة سيمون لتلك الصورة تم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث الشهيرة.

وانهالت الكثير من التعليقات المختلفة من جانب الجمهور، الذين وجهوا من خلالها دعواتهم بالرحمة لميرنا المهندس، وكان من أبرزها «الله يرحمها ويسامحها يارب العالمين، الله يرحمها وحشتنا أوي، ربنا يرحمها ويجعلها من أهل الجنة».

الجدير بالذكر أن الفنانة ميرنا المهندس عانت من إصابتها بمرض سرطان القولون لعدة سنوات قبل وفاتها، حتى تدهورت حالتها الصحية وتوفيت سن صغير بعد صراعها مع مرض السرطان.