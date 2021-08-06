10 طرق مذهلة للحصول على نوم هادئ وعميق إذا كنت تعاني من الأرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يحتاج البالغون من 7-8 ساعات من النوم كل ليلة للبقاء في صحة عقلية وجسدية جيدة، وتعزيز نوعية الحياة، وتجنب زيادة خطر الإصابة.

لكن إذا كنت تعاني من الأرق ولديك مشاكل في النوم، ننصحك باتباع النصائح التالي، للحصول على نوم جيد، بحسب ما أورد موقع "onlymyhealth".

1- اذهب للنوم في نفس الوقت كل ليلة، واستيقظ صباحا بميعاد محدد يوميا، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.

2- لا تأخذ قيلولة أكثر من 20 دقيقة أو بعد الساعة 3 مساءً.

3- ابتعد عن الكافيين والكحول في وقت متأخر من اليوم، وتجنب النيكوتين تمامًا.

4- مارس التمارين الرياضية بانتظام، ولكن ليس في غضون 2-3 ساعات من وقت النوم.

5- لا تأكل وجبة ثقيلة في وقت متأخر من اليوم، ولا بأس بتناول وجبة خفيفة قبل النوم.

6- اجعل غرفة نومك مريحة ومظلمة وهادئة وليست دافئة أو باردة.

7- اتبع روتينًا لمساعدتك على الاسترخاء قبل النوم (على سبيل المثال، القراءة أو الاستماع إلى الموسيقى).

8- قم بإيقاف تشغيل التلفزيون والشاشات الأخرى قبل ساعة على الأقل من موعد النوم.

9- لا تستلقِ في السرير مستيقظًا، إذا لم تتمكن من النوم بعد 20 دقيقة، فافعل شيئًا مهدئًا حتى تشعر بالنعاس، مثل القراءة أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة.

10- تحدث مع الطبيب إذا كنت لا تزال تعاني من مشاكل في النوم.