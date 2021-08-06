فساتين سهرة راقية من وحي ريا أبي راشد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:39 صباحاً - استطاعت الإعلامية ومقدّمة البرامج ريا أبي راشد أن تستقطب إعجاب المشاهدين ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بفضل إطلالاتها الأنيقة واللافتة. وفي جولة على انستغرام ريا، لفتتنا فساتين السهرة التي تألقت بها في مختلف المناسبات والتي يمكن أن تشكل مصدر إلهام لك لاختيار إطلالاتك الخاصة في السهرات.



فستان من دار فالنتينو Valentino

الصورة من حسابها على إنستغرام

خلال حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائي هذا العام، وفي عشاء أقيم على هامش هذه الفعاليات، تألقت ريا بفستان اسود مزيّن بخيوط ذهبية من توقيع دار فالنتينو Valentino وقد اختارت معه قطعة مجوهرات فاخرة من بولغري Bulgari عبارة عن عقد تشوكر مرصّع بالماس.

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فستان من رامي قاضي Rami Kadi

الصورة من حسابها على إنستغرام

في إحدى إطلالاتها في مدينة دبي وتحديداً خلال حضورها العرض الخاص لفيلم Space Jam اختارت ريا فستاناً باللون الأحمر القاني من تصميم رامي قاضي Rami Kadi وزيّنت إطلالتها أيضاً بمجوهرات من دار بولغري Bulgari.

الصورة من حسابها على إنستغرام



ومن المصمّم نفسه، اختارت ريا فستاناً باللون الأزرق الملكي على سجادة مهرجان كان السينمائي، مكشوف الكتفين مع فتحة عند الجانب الأيسر واختارت معه أقراطاً وخاتماً من مجوهرات دار بولغري Bulgari.

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فستان من زهير مراد Zuhair Murad

الصورة من حسابها على إنستغرام

وفي إطلالة أخرى لها خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي هذا العام، تألقت ريا أبي راشد بفستان بلون الزهري الباستيل من توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد Zuhair Murad يتميّز بتصميمه المرفق بكاب طويل من قماش الفستان نفسه، وزيّنته بمجوهرات من الماس من بولغري Bulgari.

فستان من جورج حبيقة Georges Hobeika

الصورة من حسابها على إنستغرام

إطلالة أخرى لافتة اختارتها ريا على سجادة كان من توقيع المصّمم جورج حبيقة، عبارة عن فستان من التول باللون الأسود يتميّز بياقته التي تأتي على شكل ياقة القارب وزيّنت إطلالتها بمجوهرات مصنوعة من الذهب الأبيض والماس من دار بولغري Bulgari.

فستان من إليزابيتا فرانكي Elisabetta Franchi

الصورة من حسابها على إنستغرام

وخلال تصويرها حلقة من برنامجها Scoop With Raya تالقت ريا أبي راشد بفستان بتصميم ناعم وأنيق من توقيع علامة إليزابيتا فرانكي Elisabetta Franchi مزيّن بالكسرات مع فتحة عند الساق.