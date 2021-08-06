الامارات | نصائح لروتين العناية المثالية بالبشرة

شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لروتين العناية المثالية بالبشرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الحاجة إلى روتين خفيف ومحدد الخطوات للاهتمام والعناية ببشرتك، أمر مهم لأكثر من اعتبار.

هكذا روتين سيجعل من وظيفة العناية بالبشرة عادة تتعودينها ولا تشعرين بثقلها أو نسيانها، الكثير من مشكلات البشرة سببها النسيان، كنسيان تنظيفها أو نسيان وضع الواقي الشمسي مثلاً، كما أن هكذا روتين يمكن أن يكون كبرنامج لتنظيم وقتك في ما يتعلق بالعناية ببشرتك، بحيث يوفر لك مزيداً من الوقت، أنت بحاجة إليه في أشياء أخرى مفيدة لك كعائلتك أو هواياتك، والأهم من هذا كله ما يعج به الإنترنت من نصائح ومقالات حول أفضل روتين للعناية بالبشرة، من دون أن يكون مستنداً إلى الخبرة العملية أو العلمية في التعامل مع البشرة، لذلك تجد معظم السيدات أنفسهن في حيرة أمام اختيار روتين محدد للعناية المثالية بالبشرة.

في ما يلي روتين العناية بالبشرة الذي يمكنك تطبيقه فقط ببضع خطوات وفي وقت قصير، ونتائجه ذات فاعلية كبيرة، رغم بساطته، من أجل بشرة نضرة وجميلة باستمرار، تقدمه استشارية تجميل وعناية البشرة، ميرنا كساب.

تنظيف البشرة

البشرة تحتاج إلى التنظيف اليومي، باستخدام المياه الدافئة والمنظفات اللطيفة المناسبة لنوع بشرتك، التي لن تتسبب في جفافها، أو القضاء على الحماية الطبيعية التي توفرها درجة حموضة البشرة pH، فالمبالغة في تنظيف البشرة أو تنظيفها بمواد قوية، سيعطيان مفعولاً عكسياً، لأنهما سيجعلانها حساسة أكثر، وعرضة للعديد من الأمراض، ويُفضل دائماً استخدام مناشف خاصة بكِ، وتغييرها باستمرار وعدم لمس الوجه باليدين قبل غسلهما.

الوقاية من أشعة الشمس

الحماية من مضار أشعة الشمس يجب أن تكون دائماً وباستمرار، وجزءاً مهماً من روتين العناية اليومي للبشرة، وبسبب مضار الشمس الكبيرة والمتعددة على البشرة أنصح دائماً باستخدام الواقي الشمسي، وعدم الاكتفاء بالماكياج، أو الكريمات النهارية التي تحتوي على عامل حماية من الشمس، الذي كثيراً لا يكفي لحماية كاملة للبشرة، كما تجب مراعاة أن البشرة تحتاج أحياناً إلى وضع الواقي الشمسي أكثر من مرة خلال النهار، حسب شدة تعرضها لأشعة الشمس.

عناية نهارية وليلية

البشرة بحاجة إلى الترطيب الدائم، خصوصاً في النهار، وهي تحتاج أيضاً إلى التغذية وتجديد الخلايا ليلاً.

يجب اختيار الكريم النهاري و الليلي المناسب لنوع بشرتك، والمشكلات التي تعانينها، مع ملاحظة أنه توجد كريمات كثيرة يمكن استخدامها ليلاً ونهاراً، ما يميز الكريمات النهارية عن الليلية أن الكريمات النهارية وظيفتها في الغالب حماية البشرة من مضار الشمس والطقس الخارجي وترطيبها، أما الكريمات الليلية فتكون غنية بالمعادن والفيتامينات التي تحتاج إليها البشرة، والبشرة تحتاج لكلا النوعين من الكريمات.

روتين أسبوعي وشهري

بالإضافة إلى الروتين اليومي، يوجد روتين أسبوعي وشهري لبعض الخطوات التي تحتاج إليها البشرة، لكن بتكرار أقل.

وضع ماسك مناسب لبشرتك والمشكلات التي تعانينها، يعد أفضل روتين أسبوعي يمكن من خلاله متابعة العناية ببشرتك، أما الروتين الشهري الذي أنصح به، فهو زيارة مراكز العناية بالبشرة المحترفة لمرة واحدة شهرياً على الأقل، بالإضافة إلى الخبرة التي لدى هذه المراكز في مجال العناية بالبشرة، فهي أيضاً لديها أجهزة تجميل حديثة وماسكات وكريمات بروفيشنال لا تتوافر للمستهلك العادي.

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