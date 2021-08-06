الامارات | شما المزروعي: في الإمارات لا نؤمن بشيء اسمه المستحيل

شكرا لقرائتكم خبر عن شما المزروعي: في الإمارات لا نؤمن بشيء اسمه المستحيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت وزيرة دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، شما بنت سهيل فارس المزروعي، شباب الإمارات إلى استغلال جميع البرامج لتطوير أنفسهم وخبراتهم وقدراتهم، بما يحقق طموح القيادة الرشيدة التي تراهن على الشباب الإماراتي، وتباهي به العالم.

وقالت خلال لقاء افتراضي جمعها بأكثر من 200 شاب من المشاركين في مبادرة «موهبتنا»، ضمن فعاليات المخيم الصيفي الافتراضي 2021، بالتعاون مع مركز الشباب الموهوبين بجامعة «جونز هوبكنز»: «نحن في دولة الإمارات لا نؤمن بشيء اسمه مستحيل. نثق بقدرات وطاقات شبابنا.. نراهن عليكم، وأنتم من ننافس ونباهي بكم العالم خلال الـ50 عاماً المقبلة»، مشيرة إلى أهمية هذه المبادرة، التي تسعى إلى تعزيز مهارات أكثر من 500 شاب وشابة في مختلف القطاعات الحيوية.

وأشادت المزروعي بـ«صندوق الوطن»، قائلة: «هذا الصندوق يعد من أهم الجهات المتخصصة في إعداد جيل من القيادات الوطنية، التي ستوصلنا إلى إنجازات عظيمة.. في كل سنة يبهرنا صندوق الوطن بمبادراته النوعية والمميزة»، لافتة إلى أهمية مبادرة «موهبتنا» في تطوير وصقل مهارات الشباب والشابات من أبناء الوطن.

وتابعت: «نحن اليوم في سباق مع العالم لتطوير ذاتنا، ويهمنا جداً عند مقارنتنا بالشباب في الخارج أن يكون شبابنا من الأفضل. أريد منكم أن تصبحوا قدوة في مختلف المجالات، وأن تنافسوا أفضل المختصين في مجالاتكم.. اشتراككم في هذه المبادرة يعتبر الخطوة الأولى في سباق تطوير الذات الذي لا يقف عند سن معينة».

وقالت مدير عام الصندوق، هند باقر: «الشباب هم الركيزة الرئيسة لتطور المجتمع، وهم الوسيلة التي يتحقق من خلالها الارتقاء بجميع القطاعات لتحقيق رؤية قيادة الإمارات في الوصول إلى المراكز الأولى عالمياً، ومن هنا يأتي الاهتمام الكبير الذي يوليه الصندوق بهذه الفئة الأكثر أهمية في المجتمع، ويعمل بشكل دائم على ابتكار المبادرات التي تسهم في تطوير معارفهم وقدراتهم، بما يواكب متطلبات واحتياجات المستقبل».

وزيرة دولة لشؤون الشباب: • «الإمارات تراهن على الشباب وتباهي بهم العالم».

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