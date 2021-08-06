الامارات | #النصف_الحلو.. فوائد مكملات الكولاجين للرجال

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. فوائد مكملات الكولاجين للرجال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمثل الكولاجين البروتين الأكثر وفرة في جسم الإنسان، ويشغل ما يقرب أكثر من ثلث تركيبة البروتين في الجسم، ويدخل في تركيب العظام والعضلات، ويعمل على تعزيز مستويات الطاقة، ويعد أحد اهم العناصر الغذائية الأساسية التي تدخل في بناء أعضاء الجسم، فهو ضروري جداً لصحة العظام والجلد والعضلات والأوتار والأربطة، ويدخل أيضاً في تركيب الأوعية الدموية والقرنية والأسنان، وهناك الكثير من الفوائد الإيجابية من إضافة مكملات الكولاجين ضمن وجباتنا الغذائية اليومية، للرجال والنساء على حد سواء.

وتقول سفيرة «كولاجين شوت» في الشرق الأوسط، سابينا بوزيك، إن الكولاجين لا يقتصر على النساء فقط، وأضافت: «يعد الكولاجين عنصراً مهما أيضاً للأشخاص الذين يتبعون نمط حياة صحية، ويقضون معظم أوقاتهم في صالات الألعاب الرياضية، فإن هذا المكمل الغذائي مفيد جداً لتعويض العناصر الغذائية التي يفقدها الجسم من تغيير في كتلة العضلات وكثافة العظام، نتيجة للتقدم في العمر».

ووفقاً لأحدث الدراسات تبين أن اعتماد الكولاجين ضمن النظام الغذائي اليومي من الممكن أن يعزز كتلة العضلات، ويحسن قوة الجسم، ويشجع على تحفيز تكوين الكرياتين حتى عند الرجال، حيث من الطبيعي أن يبدأ الجسم تقليل إنتاج الكولاجين من عمر 20 عاماً، بنسبة نحو 1.5% سنوياً، لذلك يمكن أن تساعد مكملات الكولاجين في منع الشيخوخة المبكرة وحماية المفاصل والعظام.

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