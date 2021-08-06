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الامارات | «الشارقة للصقارين» يختتم مسابقة «المقيض 2021»

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الشارقة ■ وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم نادي الشارقة للصقارين مسابقة «المقيض» 2021، التي نظمها بمشاركة‏‏ 12‏‏ متسابقاً من الإمارة.

ونال الصقار سعيد عوض القبيسي المركز الأول في المسابقة، بينما حل الصقار حمد مطر بن غرير الكتبي ثانياً، وفي المركز الثالث «مكرر» جاء الصقار ناصر خليفة الكتبي، والصقار مهير سعيد الكتبي.

وأكد محمد البدواوي، رئيس مجلس إدارة النادي، حرص النادي على تنظيم المسابقات التي تعزز من تميز مسابقات الصقارين على مستوى الإمارة، لما لهذه من مكانة كبيرة في الإمارة، واهتمام من النادي بالمسابقات التي تدعم نشاطاته.

12 متسابقاً شاركوا في المسابقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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