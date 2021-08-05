بعد أزمة التحرش.. أحمد حسن وزينب يحتفلان بوصول قناتهما لـ8 ملايين مشترك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل الواسع أثارها اليوتيوبر الشهير أحمد حسن وزوجته زينب عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث الشهيرة مثل «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب احتفالهما بوصول القناة الرسمية لهم على موقع تداول الفيديوهات يوتيوب لـ8 ملايين مشترك، بعد سنوات طويلة من صناعة الفيديوهات ونشرها على قناتهم الرسمية تلك.

ونشر اليوتيوبر أحمد حسن عددًا من الصور والفيديوهات التي صنعها عدد من الجماهير والمتابعين له، التي حرص الجمهور من خلالها على تهنئتهم بوصول القناة الرسمية الخاصة بهم لـ8 ملايين مشترك.

ونرصد من خلال هذه السطور تفاصيل وصول القناة الرسمية الخاصة باليوتيوبر الشهير أحمد حسن وزينب لـ 8 ملايين مشترك، واحتفالات الجمهور بهما على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»

تفاصيل وصول قناة يوتيوب أحمد حسن وزينب لـ 8 ملايين مشترك

على مدار الساعات القليلة الماضية، احتفل اليوتيوبر الشهير أحمد حسن بوصول القناة الرسمية له على اليوتيوب إلى 8 ملايين مشترك، بعد لكثير من السنوات الطائلة من صناعة الفيديوهات التي تحتوي على الكثير من المحتويات المختلفة والمتنوعة، والتي في كثير من الأحيان كانت تثير جدل مواقع التواصل الاجتماعي.

وبمجرد وصول القناة الرسمية لليوتيوبر الشهير أحمد حسن وزينب لرقم 8 ملايين مشترك، صنع عدد من المتابعين لهم الكثير من الفيديوهات التي وجهوا من خلالها الكثر من المباركات لهم بوصول قناتهما لهذا الرقم الخيالي.

الجدير بالذكر أنه منذ أيام قليلة وجهت إحدى الفتيات تهمة التحرش لليوتيوبر أحمد حسن، إذ ظهرت في إحدى الفيديوهات المصورة تسرد تفاصيل تحرش اليوتيوبر أحمد حسن بها إلكترونيا، وعرضت عددًا من الرسائل التي دارت بينهما، ليخرج أحمد حسن وزوجته زين في فيديو لهم لينفي جميع تلك الاتهامات، وقدم عددًا من الأدلة التي تنفي تهمة التحرش من عليه.