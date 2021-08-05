ميرنا الهلباوي تعود لـ محمد عطية بعد شهر من فسخ الخطوبة: «بعدنا أكبر غلطة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت البلوجر والكاتبة، ميرنا الهلباوي، عودتها مُجددًا للفنان محمد عطية، عقب شهر من فسخ خطوبتهما.

ونشرت «الهلباوي» صورة جديدة تجمعها بالأخير، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مُعلقة: «لم ننتهي بعد، سوف نستمر في النضال بالمعنى الحرفي والمجازي، من أجل حبنا».

وعلى الفور، علق «عطية» ردًا على حديثها، قائلًا: «بعدنا كان أكبر غلطة أنا ماليش غيرك، انتي أحسن حاجة حصلتلي في حياتي».

وكانت البلوجر والكاتبة ميرنا الهلباوي، فاجأت متابعيها الشهر الماضي، عبر خاصية «استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بإعلان فسخ خطوبتها من الفنان محمد عطية، إذ كتبت: «single.. الحمد لله على كل شيء»، ثم حذفت جميع الصور والذكريات التي جمعتهما.

وعلى الرغم من فسخ الخطوبة، ظل الثنائي يتابعان بعضهما البعض، ويتبادلان التهاني في المناسبات والأحداث الهامة.

كيف تحدثت ميرنا الهلباوي عن علاقتهما

وكشفت الكاتبة ميرنا الهلباوي، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن علاقتها العاطفية مع خطيبها الفنان محمد عطية، من قبل، إذ نشرت صورة تجمعهما، معلقة عليها: «دايمًا كان عندي فكرة معينة عن العلاقات والحب، ودايمًا الفكرة دي كانت بتتقابل بسُخرية أو هدم إن ده مش موجود، اللي بتدوّري عليه موجود بس في خيالك».

وتابعت: «وأحيانًا مع الضغط النفسي ده بنرضى بعلاقات نصف مريحة، وأحيانًا ربع مريحة، لمجرد إننا بنتجاهل صوتنا اللي جوانا، وبنسمع للأصوات اللي حوالينا، إن اللي بندوّر عليه مش موجود، لحد ما قابلتك، وقلبي رقص من الفرحة إن اللي بدوّر عليه طول حياتي موجود في الحقيقة، بالعكس ده أكتر كمان من اللي كنت بحلم بيه».