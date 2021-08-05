نظام غذائي لحرق الدهون و"عدم الشعور بالجوع".. إليك التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

قد يبدو فقدان الوزن أمرًا شاقًا مع وجود العديد من خطط النظام الغذائي المختلفة، ويتخوف الكثير ممن يرغبون باتباع الأنظمة الغذائية من الشعور بالجوع، ما قد يضعف إرادتهم ويشعرهم بالإحباط.

وبحسب موقع express شارك الدكتور مايكل موسلي خبير التغذية البريطاني، فوائد الصيام المتقطع مع تحذير أخصائيو الحميات، موضحًا أن يتبعون الخطة سيقيدون أوقات اليوم التي يأكلون فيها بدلاً من مقدار ما يأكلونه.

وأشار إلى أنهم قد يختارون تناول الطعام في غضون 12 ساعة والصيام للساعات المتبقية من اليوم، ويفضل البعض الصيام لفترة أطول وتناول جميع السعرات الحرارية اليومية في غضون ساعات قليلة.

وقال إن أفضل طريقة لاتباع نظام غذائي مقيَّد بالوقت ستكون مختلفة بالنسبة للجميع، متابعًا: "تعتمد الطريقة التي تبدأ بها الصيام المتقطع كثيرًا عليك وعلى نوع شخصيتك، عادةً ما أوصي بأن يبدأ الناس تدريجيًا، لذا ابدأ بتناول طعامك في غضون 12 ساعة، والصيام بقية الوقت".

يمكن أن يساعد البدء بنافذة أكبر لتناول الطعام أخصائيو الحميات على التعود على الخطة، وذكر الخبير أنه يمكن تقليل ذلك عندما يكون النحفاء أكثر راحة، مضيفًا : "بمجرد أن تعتاد على ذلك، انتقل إلى فترة 10 ساعات لتناول الطعام".

واستطرد: "شيء واحد أود قوله هو أن هناك أدلة متزايدة على أنه من الأفضل أن تنهي وجبتك المسائية مبكرًا، بدلاً من تناول وجبة متأخرة، وتخطي وجبة الإفطار، ثم الصيام حتى وقت الغداء".

يمكن أن يساعد الالتزام بخطة النظام الغذائي على زيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون وتقليص محيط الخصر، ومع ذلك، يجب على أولئك الذين يأملون في التخلص من السعرات الحرارية توخي الحذر عند الخطة.

غير إنه حذّر من الصيام في الطقس الحار حيث يمكن أن يزيد الضغط على الجسم، قائلًا: "انتبه إلى خطورة الصيام في الطقس الحار، الشيء الرئيسي هو أنك تحتاج إلى شرب الكثير من الماء لأنك ستفقد الكثير من الماء".

وأضاف الخبير أن الحفاظ على رطوبة الجسم أمر مهم دائمًا، سواء كان الجو حارًا في الخارج أم لا، موضحًا: "سواء كان الجو حارًا أم لا، اقترح أن يكون لديك ماء، أو شاي أعشاب، أو بعض الماء مع القليل من الليمون أو أي شيء من هذا القبيل، فقط اطرده مرة أخرى، ستساعد في السيطرة على الجوع، ولكن الشيء الرئيسي هو أنها ستمنعك من الإصابة بالصداع والإمساك".