كيف يمكن لإذابة اللحوم بطريقة خاطئة أن تؤثر بالسلب على صحتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تحتاج الكثير من ربات البيوت إلى تذويب اللحوم بسرعة، وقد يفضلن وضعها في الماء الساخن لتذويبها بشكل أسرع، لكن هل فكرتِ يوما أن هذه الطريقة يمكن أن تتسبب في ضرر للصحة؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفق ما جاء في موقع "thelist".

قد تفكر أيضًا في طريقة سريعة لإذابة الجليد عندما يكون لديك ساعة حتى وقت الطهي، وهي أن تغمر اللحم تحت الماء الساخن، وهذا أمر خاطئ، حيث يصبح الوقت الذي قد تخرج فيه البكتيريا المنقولة عن طريق الغذاء عن السيطرة، إذن ما هي أفضل طريقة لإذابة اللحوم؟

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، يكون الطعام في منطقة الخطر عندما تتراوح درجة حرارته الداخلية بين 15 لـ60 درجة مئوية، وهذا نطاق كبير لدرجة الحرارة، لذلك من المهم مراقبة درجة الحرارة الداخلية للحوم للتأكد من أنها ليست في النقطة التي يمكن أن تنمو فيها البكتيريا الخطرة.

بالإضافة إلى ذلك، من المهم أيضًا إذابة تجميد اللحوم بشكل صحيح، حتى لا تصل أبدًا إلى درجات الحرارة غير الصحية.

وقالت الشيف وأخصائية التغذية جولي هارينجتون، إن اللحوم (وجميع الأطعمة القابلة للتلف) لا يجب أبدًا إذابتها على المنضدة، ويجب عدم تركها في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين، هذا لأنه بمجرد أن يبدأ العنصر القابل للتلف في الذوبان، قد تتواجد البكتيريا وتبدأ في التكاثر بسرعة.

وبعض البكتيريا التي يمكن أن تتشكل تشمل Staphylococcus aureus و salmonella Enteritidis وEscherichia coli O157: H7 وCampylobacter ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

ويمكن أن يتسبب وضع اللحوم في ماء ساخن عندما تكون في عجلة من أمرك في حدوث نفس المشكلات، حيث قد تعتقد أن اللحم قد ذاب من الخارج، لكن داخليًا، غالبًا ما يترك مجمداً، وهذا يضع الطبقة الخارجية في منطقة الخطر لفترة أطول، ما يؤدي إلى نفس المشكلات الصحية المحتملة التي يمكن أن يسببها ترك اللحوم أو الدواجن على المنضدة.

بدلًا من ترك اللحم على المنضدة طوال اليوم أو غمره سريعًا في الماء الساخن، قم بإذابة اللحوم في الثلاجة على الرف السفلي، لتجنب تلويث الأطعمة الأخرى، حيث يمكن أن يتساقط السائل مع ذوبان اللحوم.

وقد يستغرق الأمر يومًا أو يومين، لكنه يظل الطعام بعيدًا عن أي مسببات للتلوث.

وعلى الرغم من أن تذويب اللحوم في الماء الساخن أمرًا محظورًا، إلا أن إذابته في الماء البارد أمرًا آمنًا، وأسرع من إذابة الثلج في الثلاجة، ويصبح الطعام أيضا آمنا.

ومع ذلك، عليك التأكد من أن الطعام في كيس خالٍ من الهواء قبل وضعه في الماء البارد، وتأكد أيضًا من تغيير الماء كل ساعتين، اعتمادًا على كمية اللحوم الموجودة، قد يستغرق الأمر من ساعة واحدة إلى عدة ساعات حتى تذوب.