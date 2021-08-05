بسبب اللوك ولون الشعر.. حقيقة ظهور جيهان فاضل بدور العرض السينمائي «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل أثارها الفنان محمد هنيدي، مساء أمس، الأربعاء، خلال العرض الأول لفيلمه الجديد «الإنس والنمس» بدور العرض السينمائي.

والتقطت عدسات وسائل الإعلام صور الفنان وأسرته، مع طاقم العمل، حتى بدت تضج بمواقع التواصل الاجتماعي بها، متسائلين عن حقيقة ظهور الفنانة جيهان فاضل خلال العرض الخاص، وتداولوا العديد من الصور، معلقين: «مش دي جيهان فاضل؟»، «هي رجعت مصر امتى»، و«دي شبيهة جيهان فاضل».

حقيقة ظهور جيهان فاضل بدور العرض السينمائي

وتعود الصور للسيدة عبير الأسعد، زوجة الفنان محمد هنيدي، التي تظهر بشكل نادر جدًا، فهي غير معتادة الظهور بكافة المناسبات والاحتفالات الفنية.

وظهرت زوجة الفنان بتسريحة ولون شعر أشبه بلوك الفنانة الشهيرة، فضلًا عن لون عيناها المُقارب جدًا من الأخيرة، ما دفع البعض للاعتقاد بأنها جيهان فاضل أو شبيهتها.

من هي عبير الأسعد زوجة الفنان؟

اسمها عبير السري مضيف الأسعد.

سورية الأصل، وهي ابنة أحد رجال الأعمال.

تخرجت من كلية سياحة وفنادق.

ولدت لأب سوري وأم مصرية.

تزوجت من محمد هنيدي عام 1997 أنجبت منه ثلاثة أبناء «أحمد، فاطمة، وفريدة».

لم تظهر في أي حوار إعلامي مع هنيدي من قبل.

كيف تحدث محمد هنيدي عن زوجته؟

وكان الفنان محمد هنيدي، تحدث من قبل مع الإعلامية وفاء الكيلاني، عن زوجته، مؤكدًا أن سعادته الزوجية تكمن في حبه لها، قائلًا: «اتجوزت واحدة حبيتها مفيش فرق بينها وبين المصرية».

وتابع الفنان: «مفهاش حاجة بتضايقني، يمكن هي مش بتحب فيا إني بغضب بسرعة رغم إني مش بطول في الغضب، وبصحى من النوم متضايق ساعات بسبب التكييف، لكن مفيش حاجة فيها مبحبهاش».