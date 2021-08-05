أول معلقة مصرية بملاعب الإمارات: وشي حلو على الأهلي.. وصلاح حقق حلمي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استضاف الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، اليوم الخميس، «سوسن سعد»، أول معلقة مصرية في ملاعب كرة القدم الإماراتية.

وقالت سوسن سعد إنّ أحد أحلامها كان التعليق على مباراة للنجم المصري محمد صلاح، «الحلم اتحقق وجه لحد عندي لما كان صلاح بيلعب مع روما ضد الأهلي، وقابلته في المؤتمر الصحفي، كان لسة في بداياته وبقينا أصدقاء في الملعب»، لافتة إلى أن كل مباريات الأهلي أو العين الإماراتي التي تعلق عليها يفوز الفريقان «وشي حلو عليهم».

وأضافت أن هناك منافسة شديدة في مجال الإعلام الرياضي، وإذا لم يمتلك الشخص ثقة في النفس لتخطي الصعاب لن يستطيع تحقيق أي شيء، «أنا آمنت بحلمي وفي نفسي، وكنت بشتغل منتجة ومخرجة ومصورة أحيانا، كنت بشتغل كذا حاجة عشان أوصل وأعمل حاجة للناس وتحبها»، موضحةً أنها حصلت على 35 شهادة في علوم ومجالات مختلفة، وهذا ما ميزها عن الإعلاميين الرياضيين.

وعن دور والدها في حياتها، قالت سوسن سعد: «أنا بنت أبويا، وهو عنصري لمصر، ورفض الجنسية الألمانية وجنسيات كتيرة عاش فيها، ومتمسك بمصريته، ولما كنت صغيرة، ورغم إن مامتي أردنية، دايما بقول عقلي أردني ودمي مصري عشان بابا، وقلبي إماراتي عشان عايشة ومولودة فيها».

وتابعت: «أنا بنزل مصر في الإجازات، وبحبها جدا وفخورة بيها، وكنت بافرح لما بابا يكلمني عنها وأنا صغيرة».