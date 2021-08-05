ياسمين غيث تستلهم الحكمة من رحلتها مع سرطان الثدي: عرفت قيمة شعري لما وقع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل أعوام فقدت الفنانة ياسمين غيث، شعرها إثر إصابتها بسرطان الثدي، لتبدأ رحلة معاناة مليئة بالأحداث والتغيرات، ذاقت خلالها الآلم والمرارة، حتى انتصرت عليه، لتعود مجددا وتنشر صورة جديدة عبر حسابها على «إنستجرام»، بعدما استعادت أنوثتها وشعرها مجددا.

وعلقت ياسمين غيث، التي تعد إحدى محاربي السرطان، على الصورة، إذ كتبت:«على قد ما شعري كان بيوحشني قوي لما وقع كله من 4 سنين، على قد ما عرفت قيمته، وبقيت باخد بالي منه، وبحاول أحافظ عليه وبقدره أكتر من الأول مليون مرة، ويمكن لو ماكنتش عديت بكل ده، ماكنتش هقدره وأحبه قوي كده»، مختتمة: «ربنا يا رب يحسسنا بقيمة كل حاجة حلوة في حياتنا، ونقدرها من غير ما نفقدها».

لاقت الصورة التي شاركتها ياسمين غيث، استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، منها: «أحلى واحدة في الدنيا، أنتي قوية أوي وجميلة، بنستمد الطاقة منك، ربنا يديم عليكي الصحة والعافية و الجمال، فعلا في حاجات مبنعرفش قيمتها غير لما تروح، طيب ممكن أعرف عملتى إيه علشان يبقى كويس لأختى نفس الظروف ربنا يشفيها ويعافيها بعت لحضرتك خاص ربنا يحفظك يا رب، أنتي جميلة دايما، ربنا يديم عليكي الصحة والعافية، بحبك جدا، ربنا يحفظك ويفرحك، كنتي جميلة وروحك حلوة في مسلسل حلاوة الدنيا».

معلومات عن ياسمين غيث

تعتبر الفنانة ياسمين غيث، من الفنانات الملهمات وتتمتع بقوة وجاذبية كبيرة تبهر الجميع من حولها، بخلاف أنها من أسرة فنية كبيرة وعريقة، وبدأت في عمل حملات توعية بمرض السرطان والتشجيع على محاربته والقضاء عليه، ومن هنا جاء دخولها لعالم التمثيل بالصدفة في مسلسل «حلاوة الدنيا»، مع الفنان ظافر العابدين والفنانة هند صبري وأنوشكا وحنان مطاوع، إذ أدت دور فتاة مصابة بالسرطان وتحاربه بنفس طريقتها في الواقع.