«الجندي» عن صوت المرأة: النبي سمع امرأتين تغنيان ولم يمنعهما أو يعاقبهما

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الأصل في المرأة هو عدم لفت الانتباه والاستتار وعدم التكشف والظهور على الناس، لافتا إلى أن الله كرم المرأة في الإسلام، موضحا أن رفع صوت المرأة ليس من الأمور التي لا تسمح بها الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن صوتها ليس عورة.

وأضاف « الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc» اليوم الخميس، أن صوت النساء ليس بعورة، والدليل على ذلك من القرآن الكريم عند قال الله لنساء النبي «واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة»، وقال الله أيضا «قد سمع لله قول التي تجادلك في زوجها».

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الله طالب النساء بألا يخضعن بالقول، فيطمع الذي في قلبه مرض، ولفت إلى أن هناك متغيرات نسبية عرفية غير محددة في هذا الأمر، متابعا: «في حاجات في القرآن اتحرمت إنما معرفناش اتحرمت كم سنتي، زي قوله ألا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، عشان مينفعش الشيخ يحدد للمرأة تلبس إيه، لأن الشرع لم يحدد ذلك ولم يتحدث عن ألوان محددة».

وأكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الخضوع بالقول للمرأة يتوقف على طريقتها في الكلام، لأن التطريب بالصوت عند المرأة له حدود، مستطردا: «هناك امرأتين من الأنصار غنتا أمام النبي ولم يعاقبهما أو يكفرهما، بل دعى الصحابي أبو الصديق لأن يتركهن لأن اليوم عيد».