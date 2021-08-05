صحية ومفيدة.. أفضل 5 بذور صالحة للأكل يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قد تبدو البذور صغيرة جدًا، وهي واحدة من أكثر الإضافات الصحية التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي، معظم البذور التي يمكننا الحصول عليها تكون أفضل عندما تكون نيئة وصحية للغاية.

يعد إدراج المكسرات والبذور أيضًا أمرًا عاد إلى الاتجاه، من الأشكال المختلفة إلى الألوان إلى تركيز العناصر الغذائية القوية، من المفيد دائمًا إضافة بذور غنية وملونة إلى نظامك الغذائي، نظرًا لأنه يمكن أيضًا إضافتها إلى الحساء والعصائر والسلطات أو بمفردها، فهي متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق أيضًا.

إليك بعض الخيارات الصحية والغنية بالمغذيات التي يمكنك الحصول عليها، وأفضل الطرق لإضافتها إلى نظامك الغذائي، وفقا لموقع timesofindia.

بذور الشيا

تعتبر بذور الشيا، من بين كل ذلك، بذور متعددة الاستخدامات لأسباب عديدة، من تعزيز صحة الجهاز الهضمي، ومعدل الأيض، والحديد العالي، ومحتوى أوميجا 3 والدهون الجيدة، تعد بذور الشيا إضافة ممتازة إلى نظامك الغذائي، الأهم من ذلك كله، أن البذور البيضاء والسوداء الصغيرة مفيدة جدًا لفقدان الوزن وتقليل دهون البطن، هناك سبب تحول بذور الشيا إلى ضجة كبيرة على الإنترنت وأوصى به المشاهير كثيرًا.

بذور الشيا هي حبوب غنية بالكربوهيدرات تنتفخ بمجرد نقعها في الماء أو أي أشكال أخرى من السوائل، من أفضل فوائد بذور الشيا أنها تحتوي على الكثير من الألياف، وهو أمر ضروري لعمل الجسم وتنظيم الدهون، إن الحصول على ملعقة كبيرة من نفس الشيء على أساس يومي سيعطي الكثير من الفوائد.

بذور الكتان

من السيطرة على ارتفاع ضغط الدم إلى مساعدة الهضم، من المعروف أن بذور الكتان تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد في تقليل ارتفاع نسبة الدهون في الدم بعد الوجبات، بصرف النظر عن تنظيم الشهية، وقمع الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتعزيز فقدان الوزن، كما أنه مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يكافحون مشاكل متلازمة تكيس المبايض والخصوبة.

من المعروف أن بذور الكتان تحتوي على مستويات عالية من حمض ألفا لينولينيك (ALA) ، وتحتوي على أحماض دهنية أساسية لها أيضًا خصائص قوية مضادة للالتهابات، مما يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض الشديدة عند تناولها بانتظام ودعمها بنظام غذائي صحي آخر، ممارسات أسلوب الحياة، وقد لوحظ تأثير ALA والقشور بشكل خاص للتحكم في نمو الورم وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

بذور اليقطين

معبأة بمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية مثل المغنيسيوم والنحاس والبروتين والزنك، يمكن للبذور الصغيرة أن تجعل تناول وجبة خفيفة أمرًا صحيًا، تمتلئ بذور اليقطين بالمغنيسيوم، وهو معدن أساسي ضروري لتكوين العظام، يزيد تناول المغنيسيوم العالي من كثافة العظام ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، قد تساعد هذه البذور المتواضعة أيضًا الأشخاص الذين يكافحون من أجل السيطرة على مستويات السكر في الدم، إن تناول 3-4 ملاعق كبيرة منه يوميًا سيساعد أيضًا في الحفاظ على وزنك ويبقيك ممتلئًا لفترة أطول من الوقت، بصرف النظر عن هذا، فإن بذور اليقطين تعزز أيضًا صحة الجهاز الهضمي.

حبوب السمسم

اعتاد الكثير منا بالفعل على استهلاك بذور السمسم كجزء من نظامنا الغذائي، السمسم الأبيض أو الأسود يحتوي على آثار مفيدة من البوتاسيوم والمغنيسيوم المنظم للهرمون والزنك، كما أنه منخفض السعرات الحرارية بشكل كبير، مما يجعله خيارًا جيدًا للتحكم في وزنك أيضًا، كما يتم الحديث عن بذور السمسم على نطاق واسع في الأيورفيدا لفوائدها المولدة للحرارة.

بذور زهرة عباد الشمس

بذور عباد الشمس غنية أيضًا بـ 100 نوع مختلف من الإنزيمات التي تنظم التوازن الهرموني في الجسم، يمكن للإنزيمات الموجودة في البذور أن توازن إنتاج الإستروجين والبروجسترون وتثبت أنها مفيدة في إدارة أعراض متلازمة ما قبل الحيض والغدة الدرقية وكذلك الحد من غثيان الصباح الذي يحدث غالبًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، يساعد فيتامين ب 6 الموجود في البذور على تصنيع البروتين والتمثيل الغذائي، وتعزيز توازن الجسم.