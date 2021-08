آن هاثواي تتألق بالبنفسجي في ذكرى فيلم Devil wears Prada

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 أغسطس 2021 07:49 مساءً - احتفالاً بمرور خمسة عشر عاماً على ولادة فيلم devil wears prada الذي كرس بطلته آن هاثواي أيقونة للموضة، نشرت النجمة صورة لها مرتدية فستاناً مطرزاً مصمماً خصيصاً بطلب منها من دار برادا. وقد صادفت الذكرى العشرين على فيلمها princess diaries أيضاً.

الصورة من موقع ريد كاربت فاشن أواردز الالكتروني

أناقتها بالبنفسجي جعلتنا نستعرض أجمل إطلالاتها الرسمية عبر السنوات الأخيرة والتي كرست فيها حضورها كنجمة أنيقة وسفيرة للموضة العالمية الراقية.

إليك أبرز 10 إطلالات لآن هاثواي:

- لبت النجمة آن هاثواي حفل فانيتي فير الذي يلي الأوسكار مرتدية قفطاناً أسودا مطرزاً بالذهبي من تصميم نعيم خان. ونسقت أكسسوارات من حذاء وحقيبة من جيمي تشو.

الصورة من موقع ستايل بيسترو الالكتروني

- كما ارتدت النجمة في افتتاح فيلمها Alice through the looking Glass فستاناً منفذاً بتقنية ثلاثية البعد من ماركة Disaya وارتدت حقيبة من آنيا هندمارش وانتعلت صندلاً من بول آندرو.

الصورة من موقع ستايل بيسترو الالكتروني

- ظهرت النجمة في افتتاح فيلم colossal بفستان أسود مزدان بالغيبور المنفذ بتقنية الليزر وهو من تصميم أرماني بريفيه وحملت حقيبة من إيدي باركر.

الصورة من موقع ستايل بيسترو الالكتروني

- وللمشاركة في برنامج the view حضرت آن هاثواي مرتدية بلوزة من الشيفون باللون الاحمر القاني من تصميم سان لوران وتنورة بيضاء غير متجانسة القصة من ستيلا مكارتني وانتعلت حذاء أبيض عالي من جانفيتو روسي.

الصورة من موقع ستايل بيسترو الالكتروني

- ومن أجمل الإطلالات التي تألقت فيها النجمة خلال مسيرتها حتى اليوم هو الفستان الأميري الذي يعقد حول العنق من تصميم فالنتينو وقد ارتدته خلال مشاركتها في حفل Met gala في العام 2018.

الصورة من موقع ستايل بيسترو الالكتروني

- ولتلبية افتتاح فيلم Ocean’s 8 حضرت النجمة الحسناء بفستان هندسي التصميم مطبع بخطوط متقاطعة من تصميم جان بول غوتييه وحملت حقيبة مستطيلة سوداء من جيل ميلان.

الصورة من موقع ستايل بيسترو الالكتروني

- وشاركت النجمة في العام 2019 وحضرت إطلاق مجموعة ربيع جفنشي مرتدية من الدار معطفاً مزداناً بطبعات برية مع سروال أسود وحملت حقيبة جلدية باليد وانتعلت صندلاً من المركة نفسها.

الصورة من موقع ستايل بيسترو الالكتروني

- كما تألقت آن هاثواي في افتتاح فيلمها The Hustle مرتددية طقم تاكسيدو من الكريب الأسود المطرز بحرفية ماهرة وهو من تصميم إيلي صعب. وحملت حقيبة من تصميم ليليان لافشار.

الصورة من موقع ستايل بيسترو الالكتروني

- تألقت النجمة بفستان ميتاليك ذهبي طويل يتسم بياقة جريئة على شكل سبعة وهو من تصميم فرساتشي وحملت حقيبة من جوديث ليبير وذلك خلال حفل Critic’s choice awards 2020.

الصورة من موقع ستايل بيسترو الالكتروني

- وظهرت النجمة في افتتاح فيلم The last thing he wanted بفستان مطبع غير متجانس الأطراف من تصميم مايكل كورس وحملت حقيبة سوداء وانتعلت جزمة مزدانة بخيوط جلدية.

الصورة من موقع ستايل بيسترو الالكتروني



