كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 أغسطس 2021 07:49 مساءً - تتميز الفاشينيستا المصرية دينا رزق بحرصها الدائم على اعتماد أزياء ذات ألوان عديدة ومبهجة، وهو ما يمنحها إطلالات صيفية تلفت الأنظار بأناقتها ونعومتها.

وفي السطور التالية، تقدم لكِ «الخليج 365. نت» كيفية تنسيق أزياء بألوان صيفية مبهجة من وحي دينا رزق.



تنسيق البنطلون الواسع مع القميص الطويل من وحي دينا رزق

الصورة من حساب دينا رزق على انستغرام



في إطلالة صيفية مبهجة، نسقت دينا رزق البنطلون الواسع باللون الأزرق الباستيل، والمطبع بالورود الملونة، باللون البرتقالي والوردي الداكن والأزرق، مع تيشرت أبيض طويل، وقميص طويل باللون الوردي الفاتح.

واعتمدت دينا رزق مع هذه الإطلالة إيشارب أبيض طويل وقبعة صغيرة باللون الوردي.

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تنسيق الفستان المطبع بالورود من وحي دينا رزق

الصورة من حساب دينا رزق على انستغرام



لاقت موضة الفساتين المطبعة بالورود رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة، وفي إطلالة نهارية راقية، نسقت دينا رزق فستاناً مُطبعاً بالورود باللون الأخضر والموف الباستيل والبرتقالي، صُمِّم من توب بأكمام واسعة وتنورة ميدي بتصميم «A line»، فيما ارتدت معه دينا رزق تنورة طويلة بتصميم البليسيه باللون الأزرق الباستيل.

ونسقت دينا رزق مع إطلالتها حذاءً صيفياً مفتوحاً من دون كعب، مع إيشارب أبيض وحقيبة كتف باللون البنفسجي الباستيل.

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تنسيق البنطلون الأبيض الضيق من وحي دينا رزق

الصورة من حساب دينا رزق على انستغرام



أصبح البنطلون الأبيض قطعة أساسية داخل خزانة كل فتاة، وفي إطلالة ناعمة، نسقته دينا رزق بتصميم ضيق مع تيشرت أبيض وقميص طويل باللون الأزرق الباستيل.

واعتمدت دينا رزق مع هذه الإطلالة، إيشارب شيفون باللون الرمادي الباستيل، وحقيبة كتف جلد بلون الإيشارب نفسه، إضافة إلى حذاء رياضي باللون الأبيض.

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تنسيق القميص الكاروهات مع البنطلون الملون من وحي دينا رزق

الصورة من حساب دينا رزق على انستغرام



لاقت صيحة الكاروهات رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة، وفي إطلالة كاجوال صيفية بألوان مبهجة، نسقت دينا رزق بنطلون واسع باللون الوردي، مع قميص كاروهات طويل، صُمِّم باللونين الأخضر الفاتح والأبيض، وجاء بأكمام واسعة وياقة عريضة.

ونسقت دينا رزق مع إطلالاتها حذاءً مفتوحاً باللونين الأبيض والرمادي بتصميم الكاروهات أيضاً، مع إيشارب أبيض وحقيبة كتف باللونين الأبيض والأسود.

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