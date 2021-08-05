فساتين قطنية طويلة للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 أغسطس 2021 07:49 مساءً - تعتمد الكثيرات من المحجبات الفساتين اليومية المريحة بالقَصَّات الكاجوال، فهي من موديلات الأزياء الرائجة جداً في الآونة الأخيرة، وأصبحت الكثيرات من النساء يلجأن لها لما تتميز به من حشمة وأناقة وراحة عصرية مناسبة لمختلف المناسبات، ونرصد لكِ اليوم عدة تصاميم مستوحاة من مدونات الموضة لتمنحك أناقة لافتة.



صفا غالي بتنسيقات مختلفة لفساتين القطن

صفا غالي بفستان ناعم مع معطف طويل -الصورة من حسابها على الانستغرام





صفا غالي، بلوغر ومصممة أزياء مصرية، تحرص على مواكبة خطوط الموضة بأسلوب محتشم يليق بأناقتها بالحجاب، ومن أبرز إطلالاتها تأنقت بفستان ناعم من القطن الأسود مع معطف طويل برتقالي مصمم بأكمام واسعة، وأكملت اللوك بحجاب أبيض واكسسوارات مطبعة لخيار بسيط وعصري، وأطلت بفستان زهري من القطن المطبع بالزهور البيضاء مع تصميم مريح من المطاط في منطقة الصدر، وأكملت إطلالاتها باكسسوارات اللون الأبيض مع حقيبة برتقالية لكسر اللون، وظهرت في الإطلالة الثالثة بفستان من القطن البني مصمم بأكمام منفوخة مع اكسسوارات بألوان حيادية لافتة.

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إيمي شاهين بالفساتين المطبعة

إيمي شاهين بالفستان المطبع -الصورة من حسابها على الانستغرام





الفساتين المطبعة صيحة متجددة تضمن لك إطلالات حيوية ومواكبة لأجمل صيحات الموضة البارزة، فاختاري أحدث موديلات الفساتين المطبعة لأناقتك بوحي من البلوغر والإعلامية المصرية، إيمي شاهين؛ حيث نسقت فستاناً أبيض مطبعاً باللون البني ومزيناً بحزام للخصر مع اكسسوارات اللون البني، لأناقة حيادية الألوان، واختارت في اللوك الثاني فستاناً أزرق مطبعاً بالزهور البيضاء ومزيناً بحزام للخصر، مع حجاب توربان باللون الفوشيا وحذاء بكعب أبيض.

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ندى خالد بفساتين يومية من القطن

ندى خالد بفستان أحمر من القطن -الصورة من حسابها على الانستغرام





تعتمد البلوغر ومصممة الأزياء المصرية، ندى كامل، على خيارات الأزياء الفضفاضة ذات التصاميم المحتشمة، لتناسب مظهرها بالحجاب بأسلوب مختلف وأنيق، ومن أبرز إطلالاتها تأنقت بفستان أحمر مصمم بطيات قماشية عصرية في الصدر مع أكمام واسعة، وأكملت اللوك بحجاب بني وحذاء بكعب من الجلد البيج، وفي إطلالة أخرى تزينت بفستان أسود مطبع باللون البني مع حزام عريض باللون الأسود للخصر واكسسوارات اللون الأسود لأناقة حيادية الألوان.

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البلوغر نيفين بفساتين من القطن

نيفين بفستان بطبقات -الصورة من حسابها على الانستغرام



البلوغر المصرية، نيفين، تختار إطلالاتها بأسلوب شبابي محتشم بأناقة مختلفة، لذا ارتدَتْ فستاناً بنفسجياً بطبقات متعددة مصمماً بطيات قماشية لافتة مع حقيبة وحذاء من القش البيج وحجاب سكري ناعم، واعتمدت في اللوك الثاني فستاناً باللون البيج مطبعاً بالزهور الملونة، مع حزام للخصر وحجاب باللون الأبيض لمنحها أناقة حيوية.

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