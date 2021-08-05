كيفية استخدام زيت الجوجوبا لتطويل الشعر 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 أغسطس 2021 07:49 مساءً - تطويل، ترطيب وإصلاح وحماية - زيت الجوجوبا هو التذكرة الذهبية للعناية بالشعر. ينتشر قوامه الناعم والدهني بسهولة على الشعر ويرطبه. يعتبر هذا الزيت شمعاً طبيعياً يشبه الزهم مما يجعله مناسباَ لجميع أنواع الشعر. سواء كان شعرك جافاً أو تالفاً، فإن الخصائص المتعددة لزيت الجوجوبا تجعله ناعماً ولامعاً وصحياً. تابعي القراءة لمعرفة كيفية تحقيق أقصى استفادة من هذه الفوائد القوية.

زيت الجوجوبا

زيت الجوجوبا

زيت الجوجوبا هو زيت صافٍ وعديم الرائحة يتم الحصول عليه من الحبوب المطحونة لشجيرة الجوجوبا، والتي توجد في الغالب في صحاري جنوب غرب أمريكا والمكسيك. هذا المطريات عبارة عن شمع سائل متعدد غير مشبع يحتوي على أحماض دهنية. يقلل من علامات الشيخوخة المبكرة، ويمنع ظهور الحبوب، ويلطف الحروق والصدمات، ويحارب الالتهابات الفطرية وله فوائد عديدة على الشعر.

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فوائد زيت الجوجوبا للشعر

فوائد زيت الجوجوبا للشعر

مرطب طبيعي: زيت الجوجوبا مشابه للزهم الطبيعي الذي ينتجه الجسم وهو مشابه للدهن ويمكن استخدامه كمطريات طبيعية للشعر يمكن أن يساعد الشمع الطبيعي هذا في ترطيب الشعر وتنعيمه.

علاج فروة الرأس الجافة: يمكن أن يساعد هذا الزيت متعدد الفوائد في تحفيز نمو الشعر وتهدئة الصدفية والأكزيما. كما أنه يعالج فروة الرأس الجافة .

العلاج الترميمي: يستخدم زيت الجوجوبا بشكل شائع كعلاج ترميم للشعر بسبب فوائده في حماية الشعر. كما أنه يعزز صحة الشعر وفروة الرأس.

يساعد على نمو الشعر: أن تدليك زيت الجوجوبا مع القليل من زيت أساسي (مثل اللافندر أو إكليل الجبل) على فروة الرأس يمكن أن يحفز نمو الشعر .

طرق استعماله

ماسك الشعر: يمكن استخدام زيت الجوجوبا مع مكونات أخرى كقناع للشعر لتغذية فروة الرأس الجافة وكعلاج ترميمي للشعر. يمكن إقرانه بمكونات تجديد مثل العسل وزيت الزيتون والأفوكادو والبيض ودقيق الشوفان.

العلاج بالزيت الساخن:أن تدليك فروة الرأس بالزيت يمكن أن يحفز نمو الشعر. يمكن استخدام زيت الجوجوبا كعلاج بالزيت الساخن طوال الليل مع زيت ناقل مثل جوز الهند أو زيت الزيتون.

يعتبر زيت بذور الجوجوبا وزيت الخروع مزيجاً مثالياً لتعزيز صحة الشعر وتطويله وزيادة سماكته. تتسرب هذه الزيوت الغنية بالدهون إلى بصيلات شعرك وأليافه لتقويتها وتقليل التكسر.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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